Gboard van Google is één van de populairste toetsenbord-apps in de Play Store. Het toetsenbord heeft allerlei interessante features die jij vast nog niet kent. We zetten acht handige tips voor Gboard op een rijtje.

8 tips voor Gboard, het toetsenbord van Google

In de Play Store zijn tientallen, zo niet honderden, toetsenbord-apps te vinden. Het eigen virtuele toetsenbord van Google is Gboard, een app die standaard op veel toestellen staat geïnstalleerd. Daarom is het niet gek dat de app één van de populairste toetsenbord-apps is. Inmiddels is Gboard ook op meer dan een miljard toestellen te vinden.

Het Google-toetsenbord bevat allerlei handigheidjes en slimme functies en die ken je vast niet allemaal. In dit artikel hebben we de acht beste tips voor Gboard onder elkaar gezet.

1. Personaliseren van het toetsenbord

Gboard is op allerlei manieren te personaliseren, wat simpelweg kan via de instellingen van de app. Zo kun je met thema’s aan de slag, waardoor je een fijn kleurenpalet kunt kiezen om te gebruiken. De mogelijkheden daarvoor zijn nagenoeg eindeloos. Je kiest bijvoorbeeld uit allerlei types kleurverloop of landschappen. Wil je zelf een thema samenstellen? Dan kan dat ook, bijvoorbeeld met een eigen achtergrondfoto.

Via de instellingen kun je ook nog allerlei andere ‘voorkeuren’ aanpassen voor het toetsenbord. Wil je wel of geen cijferrij zien of een knop hebben om snel emoji te kunnen kiezen? Daarnaast kun je denken aan de hoogte van het toetsenbord. Al met al staat Gboard misschien op honderden miljoenen toestellen, maar qua lay-out kan elke persoon kiezen wat hij of zij wil.

2. Instellen van handige snelkoppelingen

Je kunt de bovenste balk van het toetsenbord gebruiken voor allerlei handige snelkoppelingen. Daarbij kun je denken aan een knopje om snel gif-afbeeldingen te zoeken, het klembord te gebruiken of iets te vertalen. Zo pas je de hele lay-out zelf aan, want elke persoon wil weer andere snelkoppelingen gebruiken. Ook heb je keuze uit de eenhandige modus, het snel kunnen kiezen voor een thema of bijvoorbeeld het zwevende toetsenbord.

3. Gebruik de spatiebalk om te scrollen

Klein maar fijn is de mogelijkheid om de spatiebalk te gebruiken om te scrollen. Heb je een lange zin getypt, maar zie je een spelfoutje of ben je een woord vergeten? Je zult dan vast proberen op de juiste plek te tikken en het aan te passen, maar dat hoeft niet. Door over de spatiebalk naar links en rechts te vegen, scrol je met de cursor namelijk veel sneller naar de juiste plek. Ben je klaar met aanpassen, dan veeg je weer naar rechts en kun je je zin verder typen.

4. Backspace gebruiken om snel woorden te wissen

In navolging van de derde tip kent ook de backspace-knop een handige functie. Heb je een heel verhaal getypt, maar wil je dat toch niet versturen? Een grote gok is dat je de backspace-knop dan ingedrukt houdt om alles te wissen, maar dat kan sneller. Door vanaf de backspace naar links te vegen, selecteer je makkelijk de woorden of zinnen die je wil wissen. Eenmaal geselecteerd laat je de knop los en alles is weg.

Het kan zijn dat deze functie niet standaard bij jou aanstaat. Duik dan even de instellingen van Gboard in, kies voor ‘Typen door te swipen’ en zet een vinkje aan bij ‘Verwijderen via gebaar’.

5. Sneller tekst invoeren dan je gewend bent

Je kunt natuurlijk gewoon tekst invoeren op het virtuele toetsenbord zoals je gewend bent, maar Gboard biedt nog veel meer mogelijkheden. Zo kun je tekst invoeren door simpelweg over het toetsenbord te vegen. Zo swipe je van letter naar letter, om zo snel woorden te vormen. Deze functie is in- of uit te schakelen via de instellingen en laat je nog sneller tekst invoeren.

Wil je toch typen, maar is het toetsenbord te breed? Dan kun je de eenhandige modus gebruiken, waardoor je makkelijk tekst invoert. Tijdens het tikken klik je in de bovenste balk op de drie puntjes. Vervolgens kies je voor ‘één hand’ en je kunt het kleinere toetsenbord direct gebruiken.

Gebruik je deze functie regelmatig, pin ‘m dan vast op de bovenste balk zoals beschreven in de tweede tip. Daarbij kun je zelf kiezen of het verkleinde toetsenbord aan de rechter- of linkerkant van je scherm wordt getoond en ook de grootte is nog aan te passen.

Tot slot kun je ook simpelweg tekst invoeren met je stem. Daarvoor maakt Gboard uiteraard gebruik van Google Assistent. Om dat te gebruiken klik je op het microfoontje aan de rechterkant van het toetsenbord en je kunt direct beginnen met spreken. Dat werkt trouwens in allerlei talen, die je niet van te voren hoeft te kiezen.

6. Integratie met Google Translate

Gboard heeft ook integratie met de vertaalfunctie van Google. Daardoor kun je instant tekst vertalen en dat direct verzenden in elke applicatie. Handig voor bijvoorbeeld een groeps-app of Google-zoekopdracht. Om de vertaalfunctie te gebruiken, kun je een snelkoppeling gebruiken naar Google Translate zoals beschreven in de tweede tip. Je kiest vervolgens een brontaal en uiteraard een taal waarin je de getypte tekst wil vertalen.

7. Sneller leestekens invoeren

Een uitroepteken, vraagteken, apenstaartje of hashtag invoeren kan een stuk sneller dan dat je gewend bent. Waarschijnlijk klik je namelijk linksonder op het knopje om leestekens tevoorschijn te toveren, voer je een leesteken in en je wisselt weer naar de lay-out om tekst te typen.

De meest gebruikte leestekens zijn echter ook in te voeren door de punt rechtsonder even ingedrukt te houden. Vervolgens verschijnt een kleine pop-up en in een vloeiende beweging kies je zo het juiste leesteken. Laat je die los, dan verdwijnt de pop-up en kun je weer snel verder met het invoeren van tekst.

8. Tekst invoeren in meerdere talen door elkaar heen

Net als veel toetsenborden kan ook Gboard overweg met het invoeren van meerdere talen door elkaar heen. Gebruik je naast Nederlands bijvoorbeeld veel Engels, Duits of een andere taal, dan stel je dat makkelijk in. Kwestie van de instellingen van de app openen en kiezen voor ‘Talen’.

Je kunt daarbij ook de juiste lay-out kiezen voor het toetsenbord, zoals het bekende qwertz-toetsenbord voor het invoeren van Duits. Wil je snel wisselen tussen deze gekozen toetsenborden in WhatsApp, Google Chrome of bijvoorbeeld YouTube, dan dien je het wereldbolletje naast de spatiebalk even ingedrukt te houden.

Laat in de reacties weten of jij ook Gboard gebruikt, maar vertel dan ook direct even waarom wel of juist niet. Heb je nog andere handige tips voor het Google-toetsenbord, laat het dan ook weten!



