Bioscoopfan? Met deze 5 tips haal je alles uit de Pathé-app

Houd je wel van een filmpje pakken en is er een Pathé-bioscoop bij jou in de buurt? Met deze vijf tips haal je ook nog eens alles uit de Pathé-app.

5 tips voor de Pathé-app op een rij

Pathé heeft maar liefst drie apps in de Play Store staan, waarover later meer. De meestgebruikte is de normale Pathé-app, waarin je het aanbod kunt zien van de bioscopen, kaartjes kunt bestellen, trailers kunt bekijken en meer. Hieronder geven we vijf tips om alles uit die app te halen.

1. Stel je favoriete bioscopen in

Woon je in een grote stad en zijn er meerdere Pathé-bioscopen aanwezig, of werk je in een andere stad waar ook een bioscoop is? Stel dan jouw favoriete bioscopen in, zodat je direct het aanbod van die gekozen bioscopen ziet. Een favoriete bioscoop instellen doe je via deze stappen:

Klik op het vierde tabblad instellingen; Klik op ‘Bioscopen’; Kies voor ‘Toon alle’; Vink het hartje aan van de bioscopen die je als favoriet wilt instellen.

Op deze manier zie je op het derde tabblad met het aanbod en de tijden, direct de films van die gekozen bioscopen. Zodoende hoef je niet elke keer de juiste stad of Pathé-vestigingen aan te klikken als je een filmpje wil boeken.

2. Check regelmatig de ‘verwacht’- en ‘event’-sectie

Op het eerste tabblad kun je ook kiezen om de ‘Verwacht’-sectie uit te pluizen, en dat is een aanrader. Daarin zie je namelijk aankomende films, waarvoor je direct al een kaartje kunt boeken. Zo is mijn kaartje voor de aankomende film van Christopher Nolan, Tenet, allang geboekt. Ook de aankomende James Bond-film, No Time to Die, is daarin bijvoorbeeld al te boeken voor november.

Hetzelfde geldt voor de sectie van evenementen. Daarin zie je informatie over allerlei andere speciale films. Zo worden nog regelmatig klassiekers gedraaid van enkele jaren oud, die toch de moeite waard zijn. Ook kun je denken aan livestreams van concerten of opera’s en af en toe een Unlimited Night voor de vaste abonnees van de bioscoop.

3. Sneller je plekje kiezen tijdens het bestelproces

De juiste bioscoop en tijd gevonden en wil je een kaartje bestellen? Klik dan niet één keer op de juiste tijd, maar houd deze even ingedrukt. Dan kun je namelijk al direct zien of er überhaupt een mooi plekje voor jou beschikbaar is. Is dat het geval, dan klik je simpelweg op ‘Koop nu je tickets’ om alsnog de bestelling te plaatsen.

4. Pathé Unlimited-vrienden worden

Heb je zelf een Pathé Unlimited-abonnement en ken je iemand die dat ook heeft, waarmee je weleens samen een filmpje wil kijken? Word dan Unlimited-vrienden, met het grote voordeel dat je voor elkaar kaartjes kunt bestellen. Vrienden worden in de app doe je via de volgende stappen:

Klik rechtsboven op het profiel-icoon; Kies voor de derde optie ‘Vrienden’; Druk rechtsonder op het plusje; Voer het juiste e-mailadres in.

5. Download de Pathé All Stars-app en Thuis-app

Als gezegd heeft Pathé nog twee apps in de Play Store staan. Hoewel dat eigenlijk geen tips voor de reguliere Pathé-app zijn, zijn het wel handige apps. De All Stars-app is het downloaden waard als je een Unlimited-abonnement hebt. Bij elke aankoop van een kaartje, drankje of snack spaar je namelijk punten. Die kun je vervolgens in deze app inleveren voor een voucher.

Zo krijg je bijvoorbeeld korting op een flesje drinken, een gratis bioscoopkaartje of een snack en drankje naar keuze. Ook kun je sparen voor andere acties. Ga je bijvoorbeeld vaak op maandag tot en met donderdag naar de bios, dan spaar je zo een gratis drankje bij elkaar. Koop je zelf drie keer een drankje, dan verdien je een gratis popcorn.

→ Download Pathé All Stars in de Play Store (gratis)

Tot slot is er de derde Pathé Thuis-app, die geheel losstaat van de andere twee applicaties. Met die app kun je namelijk zelf een filmpje huren of kopen om vervolgens te bekijken. Dat werkt niet alleen op je smartphone, maar ook is er Chromecast-ondersteuning aan boord. Zo geniet je ook op het grote scherm van de leukste bioscoopfilms.

→ Download Pathé Thuis in de Play Store (gratis)