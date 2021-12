Typen, swipen en spreken met de 5 beste toetsenbord-apps voor Android

Geen fan van het standaard toetsenbord van je telefoon? Dat is geen probleem, want er zijn legio alternatieven beschikbaar. Dit zijn de beste toetsenbord-apps voor Android-smartphones.

5 fijne toetsenbord-apps voor Android

Niets zo belangrijk als een fijn toetsenbord. Deze ‘app’ bepaalt immers in grote lijnen hoe snel, nauwkeurig en probleemloos jij je via je smartphone kunt uiten. Bovendien ziet je toetsenbord alles dat je typt, waardoor het extra belangrijk is dat je de maker ervan kunt vertrouwen.

Welke toetsenbord-app het best bij jou past is een kwestie van uitproberen. Het pluspunt van de ene app zal door een ander als nadeel worden opgevat, en vice versa. Bovendien beginnen de verschillen tussen toetsenbord af te nemen, omdat applicaties elkaars sterke punten kopiëren.

Omdat juist die kleine details heel belangrijk zijn, is het belangrijk om een goed toetsenbord uit te kiezen. Probeer de volgende keyboard-apps met gerust hart eens uit.

1. Google Gboard

Google sleutelt niet alleen aan het besturingssysteem, maar maakt ook allerlei apps voor Android. Gboard is zonder twijfel een van de succesnummers. Gboard heeft, hoe kan het ook anders, allerlei koppelingen met andere Google-apps.

Er zit bijvoorbeeld een mogelijkheid in de app om het toetsenbord te laten ‘zweven’. Dit is met name fijn voor mensen met een grote smartphone, want hierdoor kun je het keyboard een andere plek geven. Ook handig: de eveneens automatisch aanwezige vertaler neemt je een hoop vertaalwerk uit handen.

Verder kun je met Gboard typen door een spraakbericht in te sturen, een geinige gif-animatie versturen of meerdere talen aan je persoonlijke toetsenbord toevoegen. Je merkt het al: Gboard is zonder twijfel één van de meest complete toetsenbord-apps.

Daartegenover zal niet iedereen het fijn vinden om weer een Google-app te gebruiken. Gboard heeft toegang tot je identiteit en kan bijvoorbeeld je contactenlijst uitlezen. Niet iedereen vindt dit een fijn idee.

2. Swiftkey

Swiftkey is tegenwoordig onderdeel van Microsoft. Deze tegenhanger van Gboard probeert de strijd vooral te winnen door in te zetten op personalisatie. Je kunt onder meer uit heel veel thema’s kiezen om het toestenbord helemaal naar jouw smaak te maken.

Ook de basis van Swiftkey staat als een huis. De autocorrectie is verrassend slim en wordt, net zoals Gboard overigens, beter met ieder woord dat jij typt.

Ook fijn aan Swiftkey: de balk met snelkoppelingen boven het toetsenbord. Hierdoor kun je bijvoorbeeld heel snel een taak aan je to do-lijst toevoegen, een gif-animatie zoeken of eerder gekopieerde teksten uit het klembord omhooghalen.

Net als Gboard vraagt ook Swiftkey om meerdere toestemmingen nadat je de app geïnstalleerd hebt. Het programma wil onder meer volledige netwerktoegang en de mogelijkheid om netwerkverbindingen te bekijken.

3. Chrooma

Paradijsvogels gebruiken Chrooma. Deze Android toetsenbord-app is allesbehalve saai, maar juist heel dynamisch. Dat doet Chrooma door het thema aan te passen aan de app die je op dat moment gebruikt.

Zoek je naar een liedje in Spotify? Dan typ je op een groen keyboard. Ga je naar Twitter, dan wordt het toetsenbord blauw. En daar houdt het bij Chrooma niet op, want de app heeft ook een donkere modus. Deze springt ’s avonds automatisch aan (al valt ‘ie ook uit te zetten).

Chrooma is gratis, maar voor 12,99 euro haal je de premiumversie in huis. Je kunt dan onder meer ook je persoonlijke touch aan lettertypen en lettergrootte toevoegen.

4. Grammarly Keyboard

How is your English? Grammarly is dé toetsenbord-app voor mensen die hun Engels willen opkrikken. De app tikt je niet alleen op de vingers wanneer je een tikfout of grammaticale blunder begaat, maar legt ook precies uit waar het misgaat. Dat is fijn, want de check van Grammarly gaat veel verder dan een simpele spellingscontrole.

Het grootste nadeel van deze app is dat ‘ie alleen Engels spreekt. Uiteraard kun je met Grammarly wel Nederlands typen, maar je krijgt dan geen taaltips.

5. Simple Keyboard

Eén van de meest degelijke toetsenbord-apps zonder toeters of bellen. Dat is Simple Keyboard in een notendop. Zoals de naam al doet vermoeden kun je met deze app typen: niet meer, niet minder. Gif-animaties of emoji’s versturen zit er dus niet in. Ook een spellingscheck en swypen (typen door je vinger van letter naar letter te vegen) behoren niet tot de mogelijkheden.

Simple Keyboard is helemaal open source. Hierdoor kan iedereen checken hoe de app precies werkt en met je gegevens omgaat. Daarover gesproken: Simple Keyboard is geheel advertentievrij en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Met een installatiegrootte van kleiner dan 1MB is de app bovendien ontzettend ‘licht’.

Hoe installeer ik een nieuw Android-toetsenbord?

Nu heb je een overzicht van fijne toetsenbord-apps. Het installeren van je nieuwe keyboard is erg makkelijk, aangezien de meeste apps je stap-voor-stap meenemen in dit proces. Wil je het toch nog even nalezen, lees dan onderstaand stappenplan:

Eerst moet je het toetsenbord beschikbaar maken; Dit vraagt de keyboard-app die je geïnstalleerd hebt uit zichzelf. Gebeurt dit toch niet? Ga dan naar de Instellingen-app, kies ‘Systeem’, tik op ‘Talen en invoer’ en druk op ‘Virtueel toetsenbord’. Geef akkoord wanneer je nieuwe toetsenbord-app om machtigingen vraagt; Een toetsenbord ‘ziet’ veel gevoelige informatie, dus is het belangrijk dat je niet met een onbetrouwbare aanbieder in zee gaat. Stel vervolgens je nieuwe keyboard in als standaard door op de knop in de app te drukken. Lukt dit niet? Ga dan naar het ‘Virtueel toetsenbord’-blad uit de eerste stap en tik bovenaan het menu op ‘Standaardtoetsenbord’. Selecteer vervolgens de nieuwe standaard keyboard-app uit de lijst.

Tips om alles uit je toetsenbord te halen

We haalden het al eerder aan: niets zo persoonlijks als een toetsenbord-app. We moedigen je daarom aan om vooral zelf te gaan uitvogelen welke het best bij jou past. Hoe de app écht werkt, daar kom je immers pas na verloop van tijd achter. In onderstaande video deelt redacteur Colin bijvoorbeeld de beste tips voor Gboard.