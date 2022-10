Too Good To Go-tips: zo scoor jij de beste voedselboxen

Met Too Good To Go kun je voor enkele euro’s naar huis met een tas of doos vol lekker voedsel. Met deze tips zorg je ervoor dat je de beste boxen scoort.

Too Good To Go tips: scoor de beste magic box

Met de app Too Good To Go kun je voedsel redden voordat het weg wordt gegooid, bijvoorbeeld bij supermarkten of restaurants. Vlak voor sluitingstijd kun je dan voor enkele euro’s een ‘magic box’ ophalen. Het eten waarmee je naar huis gaat is vaak veel meer waard. Wel is er een grote kans dat het voedsel snel bederft, dus moet je het direct opeten of invriezen.

Elke keer is het een verrassing wat er in de box zit. Op TikTok is het daarom trendy om een unboxing van een Too Good to Go-pakket te doen. Maar kijk je in de app voor een eigen box, dan zijn ze waarschijnlijk allang uitverkocht. Met deze tips zorg je ervoor dat je toch ook zelf leuke boxen te pakken krijgt.

1. Stel je favorieten in

In de app vind je een hoop verschillende afhaalpunten, zeker als je in een grote stad woont. Het is dan handig om de plekken waar jij een box zou willen ophalen als favoriet in te stellen.

Dat doe je door in de app bij die locatie rechtsboven op het hartje te drukken. Tik je vervolgens op ‘favorieten’ onderin het scherm, dan staan al je favoriete plekken op een rij en zie je direct wat de mogelijkheden zijn.

2. Kijk op het juiste moment

Meestal zijn boxen razendsnel weg. Zeker nu Too Good To Go zo’n hit is op TikTok. Daarom moet je in de app kijken op het moment dat er nieuwe boxen worden aangeboden. In de app zie je per locatie hoe laat je terug moet komen om kans te maken op nieuwe boxen.

Ook staat per locatie aangegeven om welk tijdstip de box deze dag was uitverkocht. Als je de volgende dag iets van te voren in de app kijkt, heb je een grotere kans dat er nog boxen beschikbaar zijn.

3. Verander de locatie

Ga je morgen op pad? Verander dan nu alvast de locatie in de app, zodat je morgen in de nieuwe stad of dorp een box kunt scoren. Let wel goed op dat je op het afhaalmoment op die locatie kunt zijn.

4. Maak er het beste van

Of je een goede box krijgt of niet is heel persoonlijk. Mogelijk kijk je naar die populaire video’s op TikTok en valt je eigen box daarbij in het niets. Maar het is maar net hoe je er naar kijkt; anderen zullen juist jaloers zijn op jouw box. Probeer er daarom elke keer het beste van te maken. En als je het echt niets vindt, geef het eten dan weg aan iemand die het wel kan gebruiken. Zo zorg je er in ieder geval voor dat er niets wordt weggegooid.

5. Zorg voor meer winkels die meedoen

Zijn er überhaupt weinig Too Good to Go-boxen te vinden in je omgeving, dan heb je ook een kleinere kans dat jij ze te pakken krijgt. Daar kun je wat aan doen. Veel winkeliers en restaurants hebben nog geen weet van Too Good to Go. Jij kunt ze daarover informeren. In de app staat ook voor ondernemers uitleg over hoe ze zich moeten aansluiten.

Ga je in de app naar ‘ik’ en kies je vervolgens onderin voor ‘Meer informatie’, dan vind je daar ook een knop om winkels aan te bevelen bij Too Good To Go. Misschien nemen de beheerders van de app dan zelf contact op met de winkel.

