NPO Radio 2 Gratis Onze score 7,5

De kerst staat voor de deur, dus dat kan maar één ding betekenen: Radio 2 mag weer aan. Tot het nieuwe jaar kun je naar klassiekers luisteren met de Top 2000.

Top 2000 Radio 2-app voor Android

Sinds 1999 hoort de Top 2000 bijna als traditie bij de afsluiting van het jaar. Op Radio 2 worden al vanaf Eerste Kerstdag nonstop platen gedraaid tot oudjaarsavond. In de voorbije weken kon je al stemmen op je favorieten, en op basis daarvan is inmiddels de volledige lijst samengesteld. Hele grote verrassingen zul je daarin niet vinden: Bohemian Rhapsody prijkt net als zowat elk jaar weer bovenaan de lijst, en ook andere bekende klassiers komen weer voorbij. Desalniettemin is de Top 2000 hét moment om al die oude hits weer voorbij te komen.

Wil je niets van de Top 2000 missen, dan kun je natuurlijk gewoon de radio aanzetten. Heb je echter geen radio thuis staan, ben je onderweg, of wil je stiekem tijdens het werk de lijst checken, dan is er nog altijd de officiële Top 2000-app. Bovendien kun je met deze app de livestream van de studio of alleen het geluid gemakkelijk naar een Chromecast sturen.

Download de Top 2000-app

De Radio 2-app staat momenteel helemaal in het teken van de Top 2000. Je kunt er gemakkelijk live luisteren. Via het menu kun je direct naar de volledige lijst toe en een titel of artiest zoeken. Je kunt ook sorteren op bijvoorbeeld jaar, artiestennaam of verloop om zo de grootste stijgers en dalers te zien. Naast de lijst is het ook mogelijk om fragmenten van de Top 2000 A Gogo terug te kijken via de app.

Ook het laatste Top 2000-nieuws is direct in de app te checken en je kunt ook een berichtje sturen naar de studio. Wie weet kom je wel in de uitzending! Zodra je begint met luisteren, kun je op het Google Cast-icoontje. Vervolgens heb je de keuze of je de audio (of video) via een slimme speaker of bijvoorbeeld televisie in de buurt wilt afspelen. Al met al weer genoeg moois om de Top 2000 op de voet te volgen!

→ Download de Radio 2-app in de Play Store (gratis)