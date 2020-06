Dit zijn 3 tweaks om je Android-telefoon functioneler en mooier te maken

Smartphones zitten vol met allerlei handige functies, maar toch zijn er altijd een paar dingetjes die net iets beter kunnen. Met deze 3 tweaks voor Android maak je je telefoon functioneler en mooier.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3 tweaks voor Android

Hoewel Android-telefoons tegenwoordig meer functies dan ooit bevatten, zijn er genoeg gebruikers die nog meer willen. Gelukkig zijn er tal van ontwikkelaars die apps maken voor Android-functies waar veel vraag naar is.

Er zijn dan ook oneindig veel apps die een alternatief bieden voor geïntegreerde Android-functies, zoals een always-on-display en bepaalde menu’s. Dit zijn 3 tweaks waarmee je jouw Android-telefoon net iets mooier en beter maakt.

1. Always on AMOLED

Always on AMOLED is een app waarmee je zelf een always-on-display (AOD) samenstelt voor je telefoon. De app biedt erg veel mogelijkheden waarmee je jouw AOD helemaal naar smaak aanpast. Verder kun je een groot aantal handige functies toevoegen die vrijwel nooit standaard inbegrepen zitten bij telefoons.

De app werkt op de meeste smartphones en het maakt ook niet uit of je toestel zelf al een AOD-functie biedt. Wanneer dit het geval is, kun je deze het best uitschakelen om je ervaring te verbeteren. Verder moet je er rekening mee houden dat de app erg veel energie vraagt, vooral als je telefoon geen amoled-scherm heeft. Zoek op Android Planet naar de toestelpagina van jouw telefoon en kijk bij specificaties of hij een lcd- of amoled-scherm heeft.

→ Download Always on AMOLED in de Play Store (gratis)

2. Edge Action

Met Edge Action voeg je verschillende menu’s en widgets toe aan een nieuw onderdeel in de gebruikersomgeving van je telefoon. Je kunt hiervoor een balkje plaatsen aan de rand van het scherm en deze verslepen om het nieuwe scherm te openen. Je bepaalt zelf welke widgets en instellingen je toevoegt aan dit scherm en hebt onder meer de keuze uit een calculator en Spotify-controller.

Edge Action is vooral mooi omdat het optioneel slechts de helft van je scherm inneemt. Dit ziet er mooi uit en is makkelijk om met één hand te bedienen. Je kunt daarnaast allerlei dingen aanpassen, waaronder de vorm en kleur van de toepassing.

→ Download Edge Action in de Play Store (gratis)

3. AMOLED Wallpapers 4K

AMOLED Wallpapers 4K is wederom een app die het best functioneert op telefoons met amoled-scherm, maar het werkt ook op toestellen met een lcd. In de app vind je allerlei 4K-achtergronden met veel zwart erin, wat erg goed samengaat met het donkere thema dat standaard beschikbaar is in Android 10.

AMOLED Wallpapers 4K biedt daarnaast meer dan slechts esthetische waarde. Heeft jouw telefoon een amoled-scherm, dan gaat je batterij langer mee met een dergelijke achtergrond. Amoled-schermen hebben namelijk het vermogen om pixels uit te schakelen om diepzwart weer te geven. Dit geldt helaas niet voor toestellen met een lcd-scherm.

→ Download AMOLED Wallpapers 4K in de Play Store (gratis)

Lees meer artikelen over apps