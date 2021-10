Twitch is gehackt: tijd om je wachtwoord te veranderen

De populaire streamingsdienst Twitch is gehackt en alle gegevens liggen op straat. Het is daarom verstandig om uit voorzorg je Twitch-wachtwoord te veranderen en – als je dat nog niet gedaan hebt – tweestapsverificatie in te stellen. We leggen uit hoe je dat doet.

Twitch-hack: verander nu je wachtwoord

Twitch is gehackt door een onbekende dader of daders, die alle gegevens op internet gezet hebben. De data zou ook versleutelde wachtwoorden bevatten, die kwaadwillenden via speciale software kunnen kraken. Als ze dat lukt, kunnen ze jouw account overnemen. Om dat te voorkomen, is het verstandig om je Twitch-wachtwoord nu te veranderen en tweestapsverificatie in te schakelen.

Verander je Twitch-wachtwoord: Open de Twitch-app, log indien nodig in en klik op je avatar; Kies ‘Instellingen’, daarna ‘Beveiliging en Privacy’ en klik bij ‘Beveiliging’ op ‘Wachtwoord wijzigen’; Vul je huidige wachtwoord in, gevolgd door je nieuwe wachtwoord. Vul je nieuwe wachtwoord nog een keer in ter controle. Druk tot slot op de bevestigingsknop.

Als je je wachtwoord hebt veranderd, is het goed om na te gaan of je je vorige wachtwoord ergens hebt opgeslagen. Bijvoorbeeld in een wachtwoorden-app of een papieren wachtwoordenboekje. Als dat zo is, kun je hier je wachtwoord wijzigen. Denk ook even na of je je oude Twitch-wachtwoord voor andere diensten gebruikt. Zo ja, wijzig dan voor de zekerheid bij die diensten je wachtwoord.

Twitch tweestapsverificatie instellen

Als je je Twitch-wachtwoord hebt aangepast, kun je je account nog beter beveiligen met tweestapsverificatie. Misschien heb je deze extra beveiligingsmethode al ingeschakeld. Tweestapsverificatie (2FA) verplicht je om een unieke code in te vullen als je probeert in te loggen op een onbekend apparaat. Zo kan een hacker die jouw wachtwoord weet je account veel moeilijker overnemen, want die code krijg jij per sms of via een speciale app.

Je stelt tweestapsverificatie in door de Twitch-app te openen, op je avatar te klikken en ‘Instellingen’ te kiezen. Ga weer naar ‘Beveiliging en privacy’ en kies bij ‘Beveiliging’ de optie ‘Tweestapsverificatie instellen’. Twitch geeft aan of je deze feature al gebruikt of niet. Als dat niet zo is, verander je dit door de eenvoudige stappen te volgen.

Heb je een Twitch-account maar de Android-app nog niet gedownload? Je installeert de app uit de Play Store.

