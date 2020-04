Google Fit Gratis

Een update voor Google Fit rolt uit op smartphones en Wear OS. Zo kun jij je dagelijkse activiteiten nog beter bijhouden en helemaal in deze ‘thuiswerkperiode’ is dat extra handig.

Update Google Fit: dit is er nieuw

De eerste aanpassing die direct te zien is in Google Fit, is de verbeterde weergave van dagelijkse activiteiten en doelen. Google laat in een blog weten dat alle nodige informatie zo nog makkelijker in een oogopslag te zien is. Bij het nieuwe design is gekozen voor felle kleuren, samen met vetgedrukte tekst voor de optimale kijkervaring. Zo kun je ook tijdens een hardloopsessie of work-out direct de resultaten checken.

Google heeft ook gedacht aan Wear OS-smartwatches. Zo zijn er verschillende nieuwe tegels aanwezig, waarmee je nog makkelijker een training start. Zo kies je makkelijk en snel via je horloge om te gaan hardlopen, krachttraining of om een rondje te fietsen. Ook is de tegel bijgewerkt voor ‘hartpunten’ op Wear OS. Zo zie je nu ook snel de wekelijkse voortgang, waar het voorheen alleen per dag was. Dat scherm kun je ook zien in de Google Fit-app zelf, waarbij je ook een notificatie krijgt als je je gestelde doel bijna hebt bereikt.

Tot slot is ook een stappenteller toegevoegd, die wordt gekoppeld aan het gestelde doel van de hartpunten. Google geeft als reden dat voor veel mensen het aantal gezette stappen een doel is. Zo kun je nog makkelijker en sneller controleren of je die dag goed bezig bent geweest. De huidige mogelijkheid om je ‘beweegminuten’ te zien blijft ook gewoon aanwezig in de app.

Beschikbaarheid Google Fit-update

De update met rolt vanaf nu uit voor Android en Wear OS. Om gebruik te maken van de nieuwe functies op je smartwatch moet je horloge wel draaien op Wear OS 2.0. De uitrol verloopt gefaseerd, waardoor het even kan duren voordat de update ook voor jouw toestel te downloaden is.

