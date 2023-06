Op zoek naar een nieuwe baan? Met deze apps vind je de beste vacatures

Op zoek naar een nieuwe baan? Ook daar is een app voor. We zetten de beste vacature-apps op een rij zodat jij moeiteloos je volgende job vindt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vacature apps: vind je nieuwe baan

Zoeken naar werk kan een hele uitdaging zijn. Je kunt natuurlijk naar een uitzendbureau stappen die voor jou op zoek gaat, maar je kunt zelf ook op vacaturejacht. Onderstaande vacature-apps helpen je goed op weg naar je nieuwe job.

1. LinkedIn

LinkedIn is de belangrijkste app als het gaat om je carriere. Je kunt op LinkedIn niet alleen een uitgebreid profiel maken, waarin je duidelijk aangeeft wat je ervaring is en wat je sterke kanten zijn, maar je kunt hier ook vacatures vinden.

Als je naar de tab ‘Vacatures’ gaat, vind je direct de banen die aanbevolen worden voor jou. Daarnaast is LinkedIn een interessante app, omdat mensen ook op jou af kunnen stappen. Lees onze LinkedIn-gids waarin we alles uitleggen over deze uitgebreide app.

LinkedIn: Vacatures zoeken LinkedIn 8,2 (2.635.275 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Indeed

Indeed heeft van deze apps waarschijnlijk de meeste vacatures in zijn aanbod. Dat komt doordat je niet alleen binnen Nederland kunt zoeken, maar ook toegang krijgt tot vacatures in het buitenland. Via de app kun je lezen wat andere werknemers van het bedrijf vinden en direct solliciteren. Als jij je cv uploadt, kunnen bedrijven jou ook vinden.

Indeed Vacatures Zoeken Indeed Jobs 9 (4.602.390 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Monsterboard

Met Monsterboard upload jij je cv en reageer je vervolgens makkelijk op vacatures. Monsterboard werkt als een soort Tinder, waarbij je geschikte vacatures kunt wegswipen, kunt liken of er op kunt reageren. Als je de vacature alleen liket, kun je er later nog eens naar kijken.

Monsterboard Vacatures Zoeken Monster Worldwide 7,6 (71.382 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. YoungCapital

YoungCapital richt zich op de jongere doelgroep. Zij die een bijbaantje of vakantiewerk willen naast het studeren, of net klaar zijn en hun eerste baan zoeken. Bij YoungCapital kun je een video uploaden bij het solliciteren, zodat je potentiële werkgever direct een goede indruk van je krijgt.

Ook kun je via de app aangeven welke dagen je beschikbaar bent. Handig is dat je via deze app eerst naar de vacatures kunt kijken voordat je een account aanmaakt.

YoungCapital YoungCapital B.V. 5,2 (529 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Glassdoor

Glassdoor valt op tussen de rest, omdat je met deze app meer informatie krijgt over de bedrijven dan bij andere apps. Werknemers van de bedrijven waar je kan solliciteren, laten bijvoorbeeld weten hoe de sfeer is en wat je gaat verdienen.

Vandaar de naam Glassdoor: transparant over wat er achter de deur gebeurt. Helaas is Glassdoor niet de mooiste app uit dit lijstje, maar het kan door de informatie zeker de moeite waard zijn om een kijkje te nemen.

Glassdoor | Banen & salarissen Glassdoor Inc. 8,2 (222.604 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. Staffyou

Bij Staffyou vind je niet je volgende baan, maar wel elke dag nieuwe losse klussen waar jij je voor op kunt geven. Misschien is er iemand nodig om tijdens een evenement de wc’s schoon te houden, of om te komen afwassen bij de dierentuin. Je kunt er voor kiezen om dat in loondienst te doen of als freelancer.

Staffyou Staffyou 8,4 (130 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Tip: Meer geld verdienen

Er zijn natuurlijk ook andere manieren om je geld te verdienen. Dat kan bijvoorbeeld via stappenteller-apps, met je foto’s of via je mening. Beheers het geld dat je verdient ondertussen met deze huishoudboek-apps.