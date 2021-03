Minder vlees eten is één van de beste dingen die je kunt doen voor het milieu, maar wat kook je dan? Met deze vega-apps eet je met gemak elke dag vegetarisch.

Minder vlees eten met deze vega-apps

Er zijn verschillende redenen om vegetarisch te eten. Bijvoorbeeld omdat vlees een enorme impact op het milieu heeft. Sommigen eten geen vlees omdat ze teveel van dieren houden, anderen vinden het gewoon veel lekkerder om geen vlees te eten.

Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden in de supermarkt om vlees te vervangen met iets anders. Toch kan het nog lastig zijn om elke dag een gerecht op tafel te zetten. Onderstaande apps helpen je een eindje op weg. Alle apps in dit lijstje zijn gratis en grotendeels in het Nederlands te gebruiken.

Van iedereen, voor jou: Chewpy

Start je Chewpy voor het eerst op, dan moet je een account aanmaken. Dan wordt er gevraagd hoe vaak per week je vegetarisch wil eten. Natuurlijk kan dat ook elke dag zijn. Vervolgens krijg je elke week een gepersonaliseerd overzicht van vegetarische recepten. Leuk is dat de recepten van allerlei foodblogs komen. Het nadeel daarvan is dat de volledige recepten alleen op de websites te lezen zijn en die niet altijd werken, maar zo krijg je wel heel veel diversiteit.

Bij je eigen supermarkt: Albert Heijn

De app van de Albert Heijn is voor velen de go to app voor recepten. Niet gek, want er zijn een hele hoop recepten te vinden in een overzichtelijke interface, en je kunt direct de benodigdheden op je lijstje zetten of bestellen. De app heeft ook een hoop vegetarische gerechten: ruim 4500 stuks. Fijn aan de Albert Heijn-app is dat je in het recepten-tabblad de winkel grotendeels kunt negeren. Toch is het niet de ideale app als je echt puur recepten wil hebben.

De mooiste app: KptnCook

KptnCook is een bijzonder mooie recepten-app, maar helaas niet in het Nederlands. Toch moet je deze app echt eens gezien hebben. Het start al bij de prachtige foto’s van de gerechten. Elk ingrediënt heeft daarnaast een eigen foto en tevens kun je elk ingrediënt op een boodschappenlijstje zetten. Bij het koken heeft elke stap een duidelijke foto, zodat het ook in het Engels goed te begrijpen is. Het water loopt je al snel in de mond.

In de Airfryer: NutriU

Gebruik je een Airfryer, dan is de recepten-app van Philips een mooie start voor een hoop recepten. In de filters van de app geef je aan bij ‘speciale diëten’ dat je vegetarisch bent. Vervolgens krijg je een hoop recepten voorgeschoteld die je lekker makkelijk in de Airfryer kunt bereiden.

Zoeken op vitamines: VegMenu

VegMenu is niet de ideale app. Niet alles in de applicatie is namelijk vertaald naar het Nederlands en voordat je een recept mag zien, moet je eerst een reclame kijken. Toch verdient deze app een plekje in deze lijst door de hoeveelheid informatie. Bij elk recept krijg je niet alleen de voedingswaarden te zien, maar ook hoeveel er van elke vitamine in het recept te vinden is.

Net als mineralen zoals magnesium, ijzer en calcium. Je kunt zelfs zoeken naar recepten die extra veel van deze onderdelen bevatten. Hoewel de recepten in het Engels zijn, zijn ze wel goed te begrijpen, met duidelijke stappen en ingrediënten.

Toch maar bestellen: HappyCow

Wat doet er een koe tussen deze apps? Deze koe is blij, omdat ze niet opgegeten wordt. HappyCow is er voor je als je graag vega wil eten, maar echt geen zin hebt om te koken. Je vindt restaurants in de buurt die vegetarische gerechten serveren. De applicatie kan wereldwijd gebruikt worden, dus ook als je op reis gaat.

Extra recepten: Vegan Vibes

Helaas heeft Vegan Vibes maar weinig recepten, maar ze zijn wel in het Nederlands en duidelijk uitgelegd. De recepten komen van het boek van Lisa Steltenpool met dezelfde titel. De recepten worden dus helaas niet uitgebreid. Toch staat er genoeg in de app om wat inspiratie op te doen. Wie weet zit er een nieuwe favoriet tussen.

Andere apps voor een gezond leven

