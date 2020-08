De gemiddelde student betaalt maandelijks ruim 60 euro uit eigen zak voor vervoer, aldus het NIBUD. Met deze vervoer-apps beperk je de financiële schade en kom je zo goedkoop mogelijk van A naar B.

Vervoer-apps voor studenten: 4 voordelige opties

1. Google Maps

Reizen kan best overweldigend zijn, helemaal wanneer je naar onbekende plekken gaat. Gebruik daarom Google Maps om een overzicht van mogelijke routes te krijgen. Google gaat je niet zelf van A naar B brengen, maar verbindt je wel door met partijen die dat wél doen.

Via Google Maps kun je heel makkelijk van vervoersoptie wisselen. Standaard krijg je waarschijnlijk de route per fiets of auto te zien, maar je kunt ook kijken hoe je via het openbaar vervoer op je plek van bestemming komt. Daarnaast toont Google Maps bepaalde soorten deelvervoer, zoals taxi’s van Uber.

→ Download Google Maps in de Play Store (gratis)

2. Flixbus

Wil je de grens over, maar is je budget niet toereikend genoeg om een auto te huren en/of ga je liever niet vliegen? Dan is de bus een ideaal vervoersmiddel.

Flixbus is een overzichtelijke app voor het maken van buitenlandse busreizen. De vervoerder is in grote delen van Europa actief en werkt heel simpel. Geef aan wanneer je wil reizen, op welke plek je opstapt en waar je naartoe wil.

Vervolgens zoekt Flixbus automatisch de beste busroute voor jou uit en kun je een stoel reserveren. Moet je tussentijds overstappen? Dan laat Flixbus dat ook weten. Het voordeel van de bus-app is betaalbaarheid. Voor zo’n 50 euro reis je bijvoorbeeld van Utrecht naar Barcelona.

→ Download Flixbus in de Play Store (gratis)

3. Uber

De naam viel al eerder in dit artikel: Uber. Je associeert taxi’s misschien niet direct met betaalbaarheid, maar zelfs als student is dit in sommige gevallen een prima vervoersoptie. Het hangt er wel vanaf waar je heen gaat, en hoe laat. Uber is vooral goedkoop op de korte afstanden.

De prijzen die Uber – en veel andere taxi-apps rekenen – zijn overigens niet statisch, maar dynamisch. Is het druk in de stad, dan betaal je meer. Er zijn immers minder taxi’s beschikbaar. Ook wanneer je ritjes vroeg in de ochtend of juist laat in de avond boekt, betaal je vaak de volle mep.

→ Download Uber in de Play Store (gratis)

4. Gaiyo

Gaiyo omschrijft zichzelf als dé vervoer-app. Net als bij de andere apps uit dit lijstje geef je simpelweg je vertrek- en aankomstlocatie op, waarna Gaiyo uitzoekt hoe je het snelst van A naar B komt.

De vervoer-app, die overigens van Nederlandse makelij is, heeft echter een troef achter de hand. Gaiyo geeft ook aan welke vormen van deelvervoer je kunt gebruiken.

Ben je bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag of Rotterdam op stap? Dan heb je in Gaiyo de optie om de deelscooters van Felyx te gebruiken. Wanneer je in de buurt bent van een treinstation kun je bijvoorbeeld de NS-fiets pakken, of een elektrische deelauto. Uiteraard hangen de mogelijkheden af van je locatie.

→ Download Gaiyo in de Play Store (gratis)

