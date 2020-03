Er zijn heel veel apps om te videobellen met je Android. Veel van deze applicaties hebben echter vervelende beperkingen. Android Planet kiest zijn vijf favoriete apps om te videobellen en bespreekt de individuele voor- en nadelen.

Videobellen op Android: 5 uitstekende gratis apps

Werken jij en je collega’s momenteel noodgedwongen thuis en moet je overleggen? Of wil je iemand bereiken die aan huis gekluisterd is? Dan komt videobellen goed van pas. Vroeger had dit nog wel wat voeten in de aarde, maar de techniek heeft zich rap ontwikkeld. Android Planet selecteert de vijf beste Android-apps om mee te videobellen.

1. WhatsApp

Wil je snel een vriend(in) videobellen met je Android-smartphone? Dan kun je dit het best eerst via WhatsApp proberen. Waarschijnlijk gebruik je deze gigantisch populaire app al voor het sturen van chatberichten, maar je kunt er ook gratis mee videobellen. Jij en de ontvanger moeten wel allebei een account hebben. Ook een stabiele internetverbinding is natuurlijk essentieel.

Voor bedrijven en grote teamoverleggen is WhatsApp minder geschikt. Vanaf een Windows-computer of Mac(Book) kun je namelijk niet videobellen, maar blijft het bij een normaal telefoongesprek met alleen audio. Wanneer je echter even wil bijkletsen met familie of vrienden is WhatsApp ideaal.

Open WhatsApp op je Android-telefoon; Tik op het contact waarmee je wil videobellen; Selecteer het video-icoon rechtsboven; Wacht op de andere kant van de lijn en bellen maar!

→ Download WhatsApp in de Play Store (gratis)



2. Hangouts

Werken jij en je collega’s op afstand en moet je regelmatig overleggen? Dan is Google Hangouts een ideale videobel-app, helemaal wanneer je al een Google-account hebt. In dat geval hoef je namelijk geen extra apps of programma’s te installeren, maar kun je vanaf vrijwel ieder apparaat vrienden, familie en collega’s beeldbellen.

Gebruik je Hangouts op je Windows- of Mac-computer? Dan kun je de snelkoppeling van de app openen via Google. Ook kun je hangouts.google.com in de adresbalk van je browser invoeren. Bovendien heeft Google Hangouts apps voor zowel Android als iOS. Zo kun je ook vanaf je smartphone gratis bellen met beeld. Volg onderstaande stappen om gratis te videobellen:

Download de Google Hangouts-app op je Android-smartphone of -tablet; Start het programma en tik op het plus-tekentje rechtsonder; Kies ‘Nieuw videogesprek’ en voer de mensen in die je wil videobellen; Heb je iedereen? Druk op het video-icoon om het (groeps)gesprek te starten.

→ Download Hangouts in de Play Store (gratis)

3. Skype

Zeg je videobellen, dan zeg je Skype. Vooral voor grote teams of ondernemingen is deze app het overwegen waard. Je kunt namelijk maximaal met 50 mensen tegelijk een groepsvideogesprek voeren. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat alle deelnemers een Skype-account hebben, want anders zijn er mogelijk kosten aan het gebruik verbonden.

Een andere handige functie van de bekendste videobel-app is dat je je scherm kunt delen. Op die manier kun je bijvoorbeeld notities delen met collega’s, een mededeling doorgeven aan de groep of een PowerPoint-presentatie van duiding voorzien. Bovendien maakt het niet uit welk apparaat je gebruikt. Je kunt dus onderling beeldbellen, of jij en je collega’s nou apparaten van Apple, Huawei of Samsung hebben. Videobellen via Skype doe je zo:

Download de gratis app in de Play Store; Open het programma en meld je aan met je Microsoft-account; Ga naar het tweede tabblad: Gesprekken; Tik rechtsboven op het video-icoon; Er wordt nu een zogeheten vergadering gestart; Deel de link van de vergadering met alle genodigden; Is iedereen aanwezig? Druk dan op ‘Vergadering starten’.

→ Download Skype in de Play Store (gratis)

4. Google Duo

Google Duo is een onbekende gratis videobel-app, maar dat is onterecht. Aan de kwaliteit ligt het namelijk is. Google Duo is standaard aanwezig op vrijwel alle Android-smartphones, helemaal gratis en het programma ontvangt regelmatig updates. De ontwikkelaars voegen daardoor aan de lopende hand handige functies toe. Sinds kort kun je elkaar bijvoorbeeld onderling notities sturen tijdens het bellen met beeld.

Je kunt in Google Duo maximaal met acht mensen tegelijkertijd gratis videobellen. Alle deelnemers zijn hierbij op het schermpje te zien. Het maakt niet uit vanaf welk apparaat je met elkaar belt. Google Duo is beschikbaar voor computer, tablet, Android-telefoons en iPhones. Ook kun je videoberichten personaliseren met emoji, teksten en tekeningen. Zo kun je videobellen met Google Duo:

Open de Google Duo-app op je Android-smartphone; Geef je telefoonnummer op en voer eventueel de verificatiecode in; Druk op het zoekbalkje om individuele contacten te videobellen, of kies ‘Groep maken’ om een groepsgesprek te starten.

→ Download Google Duo in de Play Store (gratis)

5. Microsoft Teams

Ook Google-concurrent Microsoft heeft zijn eigen videobeldienst: Teams. Videobellen dekt de lading echter niet, want Teams heeft veel meer om het lijf. De slogan “Werk op afstand zonder je op afstand te voelen” omschrijft de mogelijkheden heel aardig. In Microsoft Teams kun je naast (video)bellen met collega’s ook notities delen, presentaties geven en chatten. Dankzij het overzichtelijke menu werken al deze functies intuïtief.

In feite vervangt het programma dus enkele andere zakelijke apps, zoals Slack. Teams werkt voornamelijk goed samen met andere Microsoft-apps dankzij de integratiemodules. Zo kun je bijvoorbeeld OneNote-notities synchroniseren en Word-documenten direct bewerken. Ook docenten die hun leerlingen PowerPoint-presentaties laten zien kunnen goed met Teams uit de voeten. Microsoft Teams heeft een gratis versie, maar het goedkoopste betaalde abonnement kost ruim 4 euro per maand per gebruiker.

→ Download Microsoft Teams in de Play Store (gratis)