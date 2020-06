Videoland-gids: alles over het gebruik van de streamingdienst en app

Videoland is één van de grootste streamingdiensten in Nederland. Wil je weten hoe je alles uit de app haalt? Lees dan onze Videoland-gids.

Videoland-gids: alles over de Android-app

Aan streamingdiensten geen gebrek, maar qua Nederlandse partijen kan er niets tegen Videoland op. Videoland heeft een interessante combinatie van internationale hitseries, shows van RTL en ook exclusieve producties.

Alles kun je kijken via de Videoland-app op Android en natuurlijk sturen naar een Chromecast. Wil je alles uit de streamingdienst halen? We leggen in deze gids uit hoe de app werkt, welke series en films de moeite waard zijn om te kijken en nog veel meer.

Wat kost Videoland?

Een abonnement op Videoland kost 8,99 euro per maand. Er is een gratis proefperiode van twee weken beschikbaar, zodat je de dienst kunt uitproberen voordat je overgaat op een abonnement. Met een abonnement kun je op maximaal vier verschillende apparaten tegelijk video’s kijken en downloaden.

Wat is er de moeite waard?

Er staan internationale series en films op Videoland en er staan shows van RTL op (aangezien Videoland van RTL is), zoals The Voice en vele andere realityseries. Videoland heeft ook exclusieve content speciaal voor de streamingdienst.

Qua internationale hits is The Handmaid’s Tale de bekendste. Deze serie schetst een angstaanjagend toekomstbeeld, waarin vruchtbare vrouwen worden gebruikt als broedmachines voor de rijke, religieuze elite. Andere series die de moeite waard zijn, zijn The Other Two, Grey’s Anatomy, Scandal, Younger en Charmed.

Extra aandacht verdienen de originele producties van Videoland. Met boeiende documentaires zoals Gewoon Boef, Badr en Ik Ben Influencer en films zoals De Libi. Qua series is Mocro Maffia ongeëvenaard, maar kun je ook kijken naar Baantjer het Begin en Expeditie Robinson NL vs BE.

Videoland via Chromecast kijken

Videoland via Chromecast kijken is erg simpel. Zodra je Chromecast is ingesteld, druk je in de Videoland-app op het Cast-icoontje. Dat icoontje bestaat uit een rechthoek met een signaal in de hoek. Vervolgens kies je in de app welke serie of film je wil kijken.

De serie of film draait vervolgens volledig via de Chromecast, waardoor je de smartphone niet meer nodig hebt. Wel kun je via de telefoon de serie of film pauzeren, of iets anders aanzetten.

Series en films downloaden

Series en films op Videoland zijn te downloaden, zodat je ze zonder internetverbinding kunt kijken. Bijvoorbeeld als je onderweg bent. Deze functie wordt Download to Go genoemd. Om te downloaden, druk je bij het seizoen op het downloadicoontje van de aflevering die je wil downloaden. Bij een film zie je de downloadknop naast de Afspelen- en Trailer-knop.

De series en films die je hebt gedownload, vind je vervolgens in de Downloads-tab. Als je offline bent ga je automatisch naar deze downloads zodra je de app opent. Downloads verlopen na dertig dagen. Als je al bent begonnen met kijken, heb je 48 uur de tijd om de serie of film af te kijken.

Let op: je kunt de meeste, maar niet alle series en films downloaden. Er zijn ook series zoals Scandel die geen downloads toelaten.

Een Videoland kijklijst bijhouden

Het is mogelijk om een kijklijst bij te houden, zodat je nooit meer vergeet dat je iets nog moet kijken. Dat doe je door bij series en films op de Mijn kijklijst-knop te tikken. Door vervolgens naar Account en Mijn kijklijst te gaan, check je alle items die op je lijst staan.

Welke Videoland instellingen kan ik aanpassen?

Als je in de app naar de Account-tab gaat en op ‘Instellingen’ tikt, zijn er verschillende instellingen die je kunt aanpassen. Bij Dataverbruik kies je hoeveel data je wil verbruiken bij het streamen van series en films.

Bij het kopje ‘Downloads’ geef je aan hoe hoog de kwaliteit van de gedownloade series en films moeten zijn, zodat de video’s minder ruimte innemen. Ook kun je op deze plek aangeven of je notificaties of de Videoland-nieuwsbrief wil ontvangen.

Videoland downloaden

De Videoland-app download je gratis in de Play Store via onderstaande link.

→ Download Videoland in de Play Store (gratis)

Kijktips

