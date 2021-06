Voilà maakt hilarische cartoons, maar let op je privacy (en de kosten)

Wie afgelopen week op social media zat heeft ze ongetwijfeld voorbij zien komen. De nieuwe filters van een mysterieuze app toveren op iedereen om in Disney-personages. Zo zit het met Voilà en je privacy.

De afgelopen week heb je waarschijnlijk een hoop vrienden en kennissen zien veranderen in personages uit Disney-films. Ze hebben hiervoor niet hoeven photoshoppen, want met een paar drukken op de knop ben je er al.

Het Disney-filter komt eigenlijk uit Snapchat, maar lang niet iedereen gebruikt deze app. Een grote groep mensen ging daarom op zoek in de Play Store en de meesten kwamen uit bij Voilà AI Artist, kortweg Voilà. De app bestaat pas een paar maanden, maar is nu al meer dan 10 miljoen keer gedownload.

Dat is ook niet gek, want Voilà doet wat het moet doen: jouw gezicht, of die van iemand anders, ‘cartoonificeren’. Je kunt kiezen uit meerdere filters en jezelf onder meer omvormen tot Harry Potter, een beroemdheid als Dwayne “The Rock” Johnson of je hoofd in een schilderij uit de Renaissancetijd toveren.

Wat gebeurt er met je gezicht?

Het effect is heel geinig en het is daarom niet gek dat de cartoon-filters razendpopulair zijn. Let, voordat je hiermee aan de slag gaat, wel op de privacyvoorwaarden van Voilà. Die laat namelijk een heleboel ruimte voor interpretatie.

In de privacyvoorwaarden van WeImagine.AI, het bedrijf achter de app, staat dat je foto’s binnen 24 tot 48 uur na uploaden worden verwijderd van de servers. Het is niet na te gaan of dit ook daadwerkelijk gebeurt, maar je moet het bedrijf op haar woord geloven.

Verder verzamelt Voilà jouw persoonlijke gegevens om gerichte advertenties te tonen. Deze gegevens worden doorgespeeld naar “partnerbedrijven”, die “mogelijk” in het buitenland opereren. Het komt er dus op neer dat je nooit zeker weet wat er precies met je data gebeurt. Jammer genoeg is dat geen uitzondering, want bij heel veel apps werkt het zo.

Wees je hier in ieder geval bewust van. Bij het gebruiken van de applicatie geef je namelijk een zeer kostbaar iets weg aan een bedrijf dat je verder helemaal niet kent: je gezicht. Je kunt verder niet controleren hoe goed of slecht je gegevens beschermd worden, en of ze wel op tijd zijn gewist. Of je je hier comfortabel bij voelt, is een persoonlijke keuze.

De kosten van Voilà

Meer objectief is het verdienmodel van Voilà. Je kunt de app gratis gebruiken, maar krijgt dan advertenties voorgeschoteld. Wie hier geen trek in heeft, moet upgraden naar Voilà Pro. Je krijgt dan geen reclames te zien, je filters worden sneller toegepast en het watermerk verdampt als sneeuw voor de zon.

Let wel op, want een abonnement op Voilà Pro kost je 1,99 euro per week, en dat is geen typefout. Je kunt ook een maandelijks pakket afnemen, of direct voor een jaar 19,99 euro vooruitbetalen.