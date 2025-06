7 apps waar je wel vrolijk van wordt als je ze opent

Nieuws-apps en sociale media zijn portalen richting een wereld aan ellende. Open in plaats daarvan eens vrolijke apps, zoals deze.

Vrolijke apps: het recept tegen doomscrollen

Besteed jij teveel tijd aan doomscrollen, of blijf je met een leeg gevoel achter als je weer eens te lang op sociale media hebt gezeten? Installeer dan eens wat vrolijke apps waar je echt wat aan hebt. We zetten de opties voor je op een rijtje. Heb je zelf tips? Laat ze dan achter in de reacties.

1. Happify

Deze app heeft activiteiten en games die bewezen je stress verminderen en negatieve gedachten bestrijden. Je kiest zelf welk doel je hebt, zoals het verminderen van angst of het aanpakken van eenzaamheid. Vervolgens krijg je taakjes om richting dat doel te werken. Denk aan het opschrijven waar je dankbaar voor bent, of een spelletje dat je leert om op het positieve te focussen.

Happify

2. I am

Deze app geeft je dagelijks affirmaties: positieve statements die je op een andere manier naar de dag laten kijken. Denk aan “Ik verdien het om de liefde die ik geef te ontvangen”. Je kiest zelf hoeveel affirmaties je per dag wil ontvangen en rond welke tijd het moet beginnen en ophouden.

I am - dagelijkse affirmaties

3. DailyArt

De titel spreekt eigenlijk al voor zich, want met DailyArt krijg je dagelijks kunst te zien. Niet alleen zie je het kunstwerk, maar krijg je ook uitleg over wie het heeft gemaakt en meer informatie over de stijl. In de app vind je ook andere kunstwerken, die je alleen kunt bekijken als je betaalt.

DailyArt

4. Kinnu

Elke keer als je Kinnu opent leer je iets nieuws, waarbij je zelf kiest over welk onderwerp het gaat. Ben je geïnteresseerd in psychologie, dinosaurussen, AI of kwantumfysica? Overal zijn hapklare, leerzame lessen voor te vinden.

Kinnu: Superpower learning

5. Deepstash

Deepstash laat je door feitjes scrollen in plaats van berichten op sociale media. Dit zijn feitjes uit boeken, artikelen en podcasts. Vergeleken met Kinnu zijn de bronnen van Deepstash niet altijd even sterk, maar voor de afwisselingen is het een fijne app om zo nu en dan te openen.

Deepstash: Smarter Every Day!

6. The New York Times games

In de games-app van The New York Times vind je elke dag verschillende kleine puzzeltjes om te doen. Dit is bijvoorbeeld de plek voor het bekende Wordle, maar ook een dagelijkse minikruiswoordpuzzel, een sudoku en andere spelletjes. Leuk is dat je na het oplossen van een puzzel het gevoel hebt iets bereikt te hebben daar wordt je dag direct beter van.

NYT Games: Word, Number, Logic

7. Instapaper

Als je regelmatig nieuws-app opent om iets te lezen, maar je wordt er elke keer weer somber van: kies dan een lees later-app zoals Instapaper. Je verzamelt zelf artikelen die je later wil lezen, waardoor er altijd wat leuks voor je klaar staat.

Instapaper

Apps voor je mentale gezondheid

