Wat is Ochama? De vernieuwende (web)winkel uitgelegd

Ochama start als nieuwe webwinkel in Nederland en heeft ook fysieke afhaallocaties. Het bedrijf zet in op scherpe prijzen, automatisch sparen voor korting en snel je bestelling afhalen. Wat is Ochama precies? Android Planet geeft antwoorden op vijf veelgestelde vragen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Wat is Ochama?

Ochama is een webwinkel met bijbehorende app die sinds januari 2022 actief is in Nederland. Het bedrijf heeft een distributiecentrum in Berkel en Rodenrijs (Zuid-Holland) en start met vier afhaallocaties in de Randstad.

Hoewel Ochama wereldwijd een nieuwe partij is, is het geen echt nieuw bedrijf. Ochama is namelijk opgezet door JD.com, één van de grootste webwinkels ter wereld. JD.com is ‘de Amazon van China’ en start Ochama in Nederland om te kijken of het bedrijfsmodel aanslaat.

Het concept van Ochama in een notendop: je bestelt er alle producten die je nodig hebt en kan je bestelling binnen een paar uur afhalen bij één van de afhaalpunten. Thuisbezorging is ook mogelijk. Ochama wil goedkoper zijn dan de bekende concurrentie, onder andere door je automatisch punten te laten sparen voor korting op volgende aankopen. Tijd om deze punten uitgebreider te bespreken.

2. Wat kun je er allemaal kopen?

Ochama prijst zichzelf aan als een one stop shop, oftewel een (web)winkel waar je alles kan halen. Dat is nogal ambitieus, maar het assortiment moet binnenkort uit zevenduizend verschillende producten bestaan.

Het assortiment is bijzonder gevarieerd. Ochama verkoopt diepvriesproducten en vers eten en drinken, maar ook kleding, woonaccessoires, gezondheidsproducten en elektronica – en nog veel meer. Het elektronica-assortiment bestaat op moment van schrijven onder meer uit slimme verlichting, beveiligingscamera’s, smartwatches, draadloze oordopjes, fitnesstrackers en luchtreinigers. Je kan op moment van schrijven geen smartphones of tablets kopen bij Ochama.

Ochama verkoopt elektronica van merken als Apple, Xiaomi, 1More, Nintendo en Sony. Ook biedt Ochama producten van zijn eigen merk Ochama X aan. Bijvoorbeeld een slimme luchtreiniger die ook te bedienen is via een app en je stem, dankzij ondersteuning voor de Google Assistent en Amazon Alexa. Het elektronica-aanbod bestaat ook uit producten van minder bekende merken.

3. Hoe plaats ik een bestelling?

Vooropgesteld: om te kunnen bestellen bij Ochama, heb je een lidmaatschap nodig. Dat lidmaatschap heet een Ochama Membership en is tijdelijk gratis. Ochama zegt desgevraagd vooralsnog geen plannen te hebben om het lidmaatschap betaald te maken. Opvallend, want op de website staat dat het lidmaatschap normaal tien euro kost. Dat is een marketingstunt. Ochama sluit niet uit dat het lidmaatschap later wél betaald wordt, maar zal leden dan op tijd informeren.

Je meldt je hier aan als Ochama-klant. Daarna kun je een bestelling plaatsen via de webwinkel of app, die er is voor Android en iOS. Het assortiment is op alle platformen gelijk en bij het afrekenen kun je onder meer kiezen voor het vertrouwde iDeal. Je geeft ook aan of je je bestelling wil laten thuisbezorgen of wil afhalen.

Thuisbezorging gebeurt de volgende dag, mits je vóór 18:00 uur je bestelling plaatst. Je betaalt altijd vier euro voor bezorgen, ongeacht voor welk bedrag je bestelt. Kies je ervoor om je bestelling af te halen bij een Ochama-afhaallocatie, dan betaal je niets extra’s. Op moment van schrijven heeft Ochama vier afhaallocaties, in Leiden, Rotterdam, Diemen (Amsterdam) en Utrecht.

Goed om te weten is dat het retourneren van een Ochama-bestelling gratis is per post. Je kan je retourpakket ook gratis afgeven bij één de Ochama-afhaallocaties.

4. Is Ochama goedkoop?

Ochama zegt zelf vol trots een prijsvechter te zijn, maar is dat ook echt zo? Onderzoek van vakblad Distrifood maakte in januari in ieder geval duidelijk dat boodschappen doen bij Ochama goedkoper is dan bij bekende supermarkten. Zo is Ochama zestien procent voordeliger dan Albert Heijn. De nieuwkomer is ook goedkoper dan Plus en Jumbo.

Dat komt niet alleen omdat de prijzen (daadwerkelijk) iets lager liggen, maar ook omdat Ochama een spaarprogramma hanteert. Dat zit zo: bij elke bestelling krijg je automatisch tien procent van het aankoopbedrag aan punten. Die punten zijn centen waard en kun je inwisselen bij je volgende bestelling.

Vrijwel alle producten doen mee aan het spaarprogramma, ook eten en drinken en producten die in de aanbieding zijn. Een voorbeeld: koop je een rolgordijn van 28 euro, dan krijg je 280 punten en kun je een 2,80 euro kortingsbon gebruiken op je volgende aankoop. Je kan maximaal 99 procent van je aankoopbedrag betalen met opgespaarde punten.

In veel productcategorieën is de Chinese webwinkel concurrerend qua prijs. De wearables van Xiaomi kosten bij Ochama evenveel als bij andere partijen, maar een bestelling levert je dus tien procent korting op de volgende aankoop op. Dat is helemaal interessant op producten die zeldzaam zijn en daarom nooit in de aanbieding zijn. Denk aan de PlayStation 5, die en adviesprijs heeft van 499 euro. Bij Ochama is ‘ie ook zo duur, maar krijg je dus 4990 punten oftewel 49,90 euro korting op je volgende aankoop.

5. Is Ochama te vertrouwen?

Omdat Ochama nieuw is in Nederland, kunnen we ons voorstellen dat je je afvraagt of het bedrijf te vertrouwen is. Voor zover wij weten wel. Ochama maakt onderdeel uit van het wereldbekende JD.com, heeft een kantoor, distributiecentrum en afhaalpunten in Nederland en biedt hier ook garantie op je aankopen. De klantenservice is ook in ons land gevestigd. Betalen kan onder meer via het vertrouwde iDeal. Ochama werkt samen met bekende merken, van Xiaomi en Philips tot Sony en Apple.

Wel goed om in je achterhoofd te houden is dat Ochama hier net nieuw is, en het onduidelijk is of het bedrijf hier daadwerkelijk gaat slagen. Mocht JD.com over een jaar besluiten dat Ochama in Nederland stopt, dan dien je met de aankoopbon van je (elektronica)product aan te kloppen bij de fabrikant.