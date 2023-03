Zo maak je van elke Wear OS-smartwatch een Pixel Watch

De Google Pixel Watch heeft een aantal eigen watchfaces. Heb je een Wear OS-smartwatch en vind je de looks van de digitale wijzerplaten van Google tof? Met deze watchfaces verander je je horloge in een Pixel Watch.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Watchface Google Pixel Watch: check deze ontwikkelaar

De Google Pixel Watch is de eerste smartwatch van Google. Opvallend, want de zoekgigant werkt al jaren aan Wear OS, de software die al jaren wordt gebruikt door allerlei fabrikanten zoals Samsung. De Pixel Watch heeft een uniek ontwerp en komt ook met unieke watchfaces, oftewel digitale wijzerplaten.

Op de redactie van Android Planet kunnen we deze watchfaces wel waarderen, maar we hebben geen Pixel Watch om de pols. Nu zijn er in de Play Store allerlei digitale wijzerplaten te vinden die het Google-horloge na-apen, en één ontwikkelaar springt er met kop en schouders bovenuit. Digital Wings heeft specifieke Google Pixel Watch-watchfaces ontwikkeld, die er goed uitzien en allerlei fijne opties bieden.



79 cent per stuk en volledig te personaliseren

Er zijn meerdere versies beschikbaar en die kosten 0,79 euro per stuk. Zo is er voor ieder wat wils te vinden qua design. Fijn is dat je de wijzerplaten na aanschaf ook volledig kan personaliseren. Zo kun je instellen welke kleuren je wil laten zien en of er wel of geen achtergrondafbeelding getoond wordt.

Ook kun je denken aan het instellen van snelkoppelingen naar apps zoals de agenda, timer of de weer-app. Kwestie van een tikje geven op je scherm en de ingestelde app of koppeling wordt geopend.



Zo kun je de Pixel Watch-wijzerplaten compleet personaliseren. Een minpuntje is dat je specifiek moet kiezen voor een bepaalde lay-out en je niet alle Pixel-watchfaces in dezelfde app vindt. Neem dus van te voren even een goed kijkje bij de wijzerplaten van de ontwikkelaar, zodat je precies weet welke het beste bij jou past.

Let er wel op dat je deze aanpassingen van de wijzerplaat niet kunt doen via de app, maar alles op het horloge zelf moet worden aangepast. Dat zorgt ervoor dat het soms wat priegelwerk is om de juiste kleur te kiezen, of een snelkoppeling in te stellen. Fijn is dat er regelmatig updates voor de watchfaces worden uitgebracht en de ontwikkelaar ook snel en makkelijk te benaderen is, bijvoorbeeld om suggesties of feedback te delen.

Wat voor smartwatch heb jij om de pols en hoe belangrijk vind jij een watchface? Wat voor info wil je direct kunnen zien en op welk besturingssysteem draait jouw horloge? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Meer over wearables: