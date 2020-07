Het is belangrijk om de hele dag door water te drinken, maar dat is makkelijk te vergeten. Deze apps helpen je daarmee.

Beste waterdrink-apps

Genoeg water drinken is belangrijk voor je lichaam, want je verliest de hele dag door vocht. Het Voedingscentrum raadt volwassenen aan om elke dag anderhalf tot twee liter te drinken. Water is de meest gezonde optie.

Zoveel water drinken klinkt makkelijk, maar er elke dag aan denken kan toch best lastig zijn. Daarom zijn er verschillende waterdrink-apps die je daar een handje mee helpen. Wij zetten de beste applicaties voor je op een rij. De ene app is minimaal, terwijl de andere app er een heel spelletje van maakt.

1. Drink Water!

Na het openen van de app geef je aan of je man of vrouw bent (er zijn helaas geen andere opties). Daarna vul je jouw gewicht in en of je veel sport. Sporters hebben namelijk beduidend meer vocht nodig door het zweten.

Je tikt op het plusknopje en kiest uit een behoorlijk uitgebreide lijst wat je hebt gedronken. Daar staat naast water bijvoorbeeld ook koffie, thee en zelfs bier bij. De octopus op het scherm wordt vervolgens blij van jouw vooruitgang. De app laat je zelfs meer water drinken als het warmer is. Wel irritant is dat er een reclame over de informatie onderin het scherm komt te liggen.

→ Download Drink Water! in de Play Store (gratis)

2. Plant Nanny

Heb je meer een spel nodig, dan kun je Plant Nanny proberen. Na het invullen van je gewicht en doel wordt aangemoedigd om elke dag genoeg water te drinken. Geef je aan dat je hebt gedronken, dan krijgen de planten op het scherm ook water en groeien ze. De app zit vol met cadeautjes en dingen om te ontgrendelen. Na een tijdje wordt het je alleen wel erg aantrekkelijk gemaakt om te betalen. Let daar dus goed op.

→ Download Plant Nanny in de Play Store (gratis)

3. Waterherinnering

Voordat je begint vul je in welke eenheid je wil gebruiken, wat je geslacht en gewicht is, hoe laat je gaat slapen en weer opstaat en of je traint. Ben je daar klaar mee, dan vul je water toe door op de plusknop te tikken. Je kunt onder andere ook melk, frisdrank en yoghurt toevoegen. Wil je nog meer keuzes, dan moet je betalen. Door te drinken verdien je prijzen in de app. Die kun je vervolgens met vrienden delen. Waterherinnering is een simpele app en dat is ook wel eens fijn.

→ Download Waterherinnering in de Play Store (gratis)

4. Hydrillo

Hydrillo is de meest stijlvolle optie als je van een strakke, zwarte interface houdt die wat weg heeft van een sport-app. Door op het plusje te tikken geef je aan hoeveel water je hebt gedronken. Hydrillo valt naast het design ook op doordat je een team kunt maken met vrienden. Door met elkaar te vergelijken word je mogelijk extra gemotiveerd.

→ Download Hydrillo in de Play Store (gratis)

5. Herinnering voor water drinken

Zodra je deze app opent vul je in met welke eenheid je wil werken, hoe zwaar je bent en tussen welke tijdstippen je doorgaans slaapt. Drink je een glas water, dan hoef je in de app enkel op de plusknop te tikken. Daarna geef je aan hoeveel milliliter je hebt gedronken. De app zal je een herinnering sturen als het weer tijd is om te te drinken. Het is een zeer simpele, maar doeltreffende app.

→ Download Herinnering voor water drinken in de Play Store (gratis)

6. Drink Water Aquarium

Doen de octopus en plantjes in bovenstaande apps niets voor je? Dan kun je deze app proberen. Zodra jij aangeeft dat je water hebt gedronken, vult er een aquarium op het scherm. Regelmatig krijg je cadeautjes om het aquarium mee te vullen, zoals verschillende vissen. Een hele mooie app is het niet, maar wie weet krijg je van deze nattigheid wat dorst.

→ Download Drink Water Aquarium in de Play Store (gratis)

