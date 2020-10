WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om te bellen op de computer, namelijk via WhatsApp Web. Je kan straks ook videobellen, zo blijkt uit gelekte beelden. Het is nog onduidelijk wanneer de feature beschikbaar komt.

Lees verder na de advertentie.

‘WhatsApp bellen op de computer straks mogelijk’

De screenshots – hieronder zie je er eentje – zijn afkomstig van het bekende WABetaInfo, dat vaker als eerste publiceert over onaangekondigde features in WhatsApp. Nu blijkt dat de ontwikkelaars van WhatsApp de webversie (WhatsApp Web) achter de schermen klaarmaken voor (video)bellen.

Niet alleen met één iemand, maar ook in de vorm van groepsgesprekken. Deze features zitten al een tijd in de reguliere WhatsApp-app, maar ontbreken nog in de webversie.

Door WhatsApp Web geschikt te maken voor (video)bellen, hoef je straks niet meer je smartphone te pakken als je iemand wil bellen of gebeld wordt. Je gebruikt dan de microfoon en webcam van je laptop of computer. Veel concurrerende chatdiensten kunnen dit al langer.

Op basis van de gelekte screenshots lijkt het erop dat je een pop-up-melding te zien krijgt naast je chatgesprekken. Met een druk op de knop kun je een inkomend gesprek aannemen of afwijzen. Tijdens het bellen toont het pop-up-venster informatie over het gesprek, met knoppen om bijvoorbeeld je microfoon te dempen.

Beschikbaarheid nog onduidelijk

Het is onduidelijk wanneer WhatsApp de feature uitrolt naar WhatsApp Web-gebruikers. Volgens de bron van de screenshots test WhatsApp het (video)bellen nog. Dat kan nog een paar dagen duren, maar ook maanden. Sommige WhatsApp-features, waaronder een donkere modus, hebben zelfs jaren op zich laten wachten. Sinds kort heeft ook WhatsApp Web een donkere modus.

Android Planet volgt het nieuws over WhatsApp op de voet. Wil je niets missen? Download dan onze gratis app of schrijf je in voor de eveneens gratis Android Planet-nieuwsbrief.

Lees het laatste nieuws over WhatsApp