Deze update maakt (groeps)bellen via WhatsApp gebruiksvriendelijker

Bellen via WhatsApp is na een update van de app een stuk gebruiksvriendelijker. De knoppen zijn namelijk verplaatst zodat je er beter bij kan. Daarnaast kun je voortaan aan een bestaand groepsgesprek deelnemen zonder dat er een nieuwe uitnodiging nodig is.

De appupdate verandert met name het scherm dat je ziet bij het bellen via WhatsApp. Knoppen zijn helemaal onderin beeld geplaatst zodat je er sneller bij kan als je je toestel met één hand bedient. De rode ophangknop – die voorheen hoger en midden in het scherm geplaatst was – vind je nu ook onderin.

Zodra de persoon die je belt opneemt, verandert het groene scherm in de profielfoto van je gesprekspartner. Klik je op het kleine pijltje boven de balk met knoppen, dan vouwt het menu open en krijg je de mogelijkheid om een gesprekspartner toe te voegen. Zo verander je het een-op-een-gesprek in een groepsgesprek. Het scherm met je gemiste en gevoerde gesprekken is niet aangepast.

Meedoen aan een bestaand groepsgesprek

De update voegt ook een fijne verbetering toe, namelijk dat je mee kan doen aan een bestaand groepsgesprek. Voorheen kon dat niet en moest de initiatiefnemer van het belletje jou opnieuw uitnodigen voordat je mee kon doen.

De nieuwste update maakt een groepsgesprek veel aangenamer omdat iemand die later inbelt, zonder gedoe direct deel kan nemen aan het gesprek. Voorwaarde is wel dat het gesprek nog aan de gang is. Wat logisch is omdat je alleen geen telefoongesprek kan voeren.

De update van de WhatsApp is nog niet voor iedereen beschikbaar. WhatsApp heeft de update als eerste uitgerold naar testers van de WhatsApp-bèta. Het gaat om versie 2.21.15.2, die ook geïnstalleerd is op de smartphones van de redactie van Android Planet.

Als WhatsApp merkt dat de testers geen problemen ervaren met de app-update, komt de update via de Google Play Store beschikbaar voor de reguliere gebruikeres. Naar verwachting hoef je dus niet lang meer te wachten op de fijne update. Wil je nu aan de slag met de verbeterde app? Meld je dan via dit eenvoudige stappenplan aan voor de WhatsApp-bèta.

WhatsApp werkt overigens aan meer verbeteringen voor de app. Zo kun je WhatsApp binnenkort op vier apparaten tegelijk gebruiken en moet het mogelijk worden om WhatsApp-chats over te zetten tussen Android en iOS.

