Wil je als eerste gebruikmaken van de nieuwste WhatsApp-functies? Schrijf je dan nu in voor de WhatsApp beta in de Play Store. Wij leggen uit hoe dat werkt.

WhatsApp beta: als eerste de nieuwste functies

Voordat nieuwe versies van WhatsApp worden uitgebracht, moeten de functies eerst worden getest. Daarvoor is er een speciale bètaversie van WhatsApp beschikbaar die jij ook heel simpel kunt downloaden. Dan heb je de nieuwste WhatsApp-functies al voordat de rest er gebruik van kan maken.

Vroeger moest je daar apk-bestanden voor downloaden en installeren, maar met het huidige testprogramma in de Play Store is het downloaden van nieuwe bètaversies net zo makkelijk als het downloaden van reguliere WhatsApp-updates. Volg daarvoor de volgende stappen.

Je inschrijven voor de WhatsApp-bèta Ga naar de website Klik op deze link om naar de website van het WhatsApp-testprogramma te gaan. Inloggen Zorg dat je inlogt met je Google-account. Klik op de blauwe knop Klik op de blauwe knop waar ‘Tester worden’ op staat.

Via de Play Store ontvang je voortaan automatisch app-updates bij nieuwe testversies van de app, net zoals je gewend bent van normale updates. Ga je naar de WhatsApp-pagina in de Play Store, dan staat er (bèta) in de titel als je onderdeel bent van het testprogramma.

Uitschrijven van WhatsApp-bèta

Omdat je met deze WhatsApp-bèta nieuwe functies test, kan de app instabieler zijn dan de normale versie van de app. Met het inschrijven bij het bètaprogramma neem je dus wel een risico.

Bevalt het bètaprogramma niet, dan kun je jezelf altijd weer uitschrijven via dezelfde link. Je klikt dan op de knop ‘het programma verlaten’. Vervolgens krijg je pas weer updates als de nieuwe functies goed getest zijn.

