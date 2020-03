WhatsApp’s donkere modus nu voor iedereen beschikbaar

WhatsApp Gratis Onze score 8,5

De donkere modus van WhatsApp, die een tijdje geleden voor gebruikers van de bèta verscheen, is nu voor iedereen beschikbaar. WhatsApp laat weten dat iedereen vanaf vandaag aan de slag kan met de nieuwe dark mode.

WhatsApp dark mode nu voor iedereen beschikbaar

Sinds januari konden gebruikers van de WhatsApp-bèta al aan de slag met de donkere modus, maar nu is de feature voor iedereen beschikbaar. Draait je smartphone op Android 10, dan wordt de dark mode van de chat-app automatisch ingeschakeld als je het donkere thema van Android hebt geactiveerd. Heeft je toestel Android 9.0 (Pie), dan kun je de donkere modus handmatig inschakelen.

Zorg er allereerst voor dat je de nieuwste versie van WhatsApp draait. Daarna volg je de stappen hieronder om de donkere modus van de chat-app te activeren.

Open WhatsApp en tik rechtsboven op de drie puntjes; Tik op ‘Instellingen’; Kies voor ‘Chats’; Tik op ‘Thema’; Selecteer hier het donkere thema.

Zoals je kunt zien, is het altijd weer mogelijk om te kiezen voor het lichte thema. Kies je voor ‘Systeem standaard’, dan kleurt WhatsApp automatisch met het thema van Android mee. De donkere modus gebruikt een donkergrijze kleur, in plaats van zwart. Volgens WhatsApp is dit fijner en minder vermoeiend voor je ogen, omdat het contrast met de witte letters anders groot is.

De donkere modus is ideaal voor als je in de avonduren aan het chatten bent met WhatsApp, omdat je niet meer wordt verblind door de felle interface van de app. Daarnaast geeft de functie de chat-app een nieuwe frisse look, die er bovendien voor zorgt dat ‘ie helemaal geschikt is voor Android 10.

De nieuwste versie van WhatsApp wordt de komende dagen uitgerold naar alle gebruikers. Zie je de update nog niet, dan zit er niets anders op dan eventjes wachten. Heb jij de donkere modus al binnen? Laat het weten in de reacties hieronder!

→ Download WhatsApp in de Play Store (gratis)

