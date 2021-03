WhatsApp test de mogelijkheid om je foto’s te laten sturen die automatisch verdwijnen zodra je een chatgesprek sluit. De afbeeldingen verwijderen zichzelf dan van beide smartphones, een feature die al langer in andere chat-apps zit.

WhatsApp-foto’s laten verdwijnen

Onderstaande screenshots laten zien dat WhatsApp werkt aan het sturen en ontvangen van afbeeldingen die zichzelf automatisch verwijderen. De plaatjes komen van WABetaInfo, een betrouwbare bron die vaker als eerste publiceert over nieuwe WhatsApp-features. De website geeft aan dat WhatsApp de automatische fotoverwijderfunctie nog test en dat je ‘m nog niet kunt gebruiken. Het is onduidelijk wanneer hier verandering in komt.

Volgens WABetaInfo kun je bij het sturen van een plaatje op het timericoontje drukken (zie het pijltje op de screenshots voor Android en iOS) om in te stellen dat het plaatje verdwijnt zodra jij het gesprek sluit. Bijvoorbeeld omdat je een ander chatgesprek opent, een andere app start of je toestel vergrendelt.

De ontvanger ziet direct dat je geen normale foto stuurt, maar eentje die binnenkort verdwijnt. Hij of zij ziet namelijk geen plaatje, maar moet op het bericht drukken om het plaatje te kunnen bekijken.

Minder anoniem dan je denkt

Het is volgens WABetaInfo niet mogelijk om dit type afbeelding te delen met anderen. Wel kun je een screenshot maken en de foto dus alsnog opslaan. Bankieren-apps bijvoorbeeld staan je niet toe om screenshots te maken, wat beter is voor je privacy/veiligheid. Het is niet duidelijk of WhatsApp maatregelen gaat nemen om screenshots te blokkeren.

Op dit moment krijgt de verzender van de foto ook geen melding dat de ontvanger een screenshot maakt. De zelf verdwijnende foto’s zijn dus minder anoniem dan je misschien vermoedde.

WhatsApp werkt aan meer features dan foto’s die automatisch verdwijnen. Zo ontwikkelt de chat-app de mogelijkheid om WhatsApp Web zonder telefoon te gebruiken en komt er een ‘Later Lezen’-functie aan om berichten op een ander moment rustig te lezen. Ook goed om te weten is dat de nieuwe voorwaarden van WhatsApp op 15 mei ingaan en dat de app niet meer werkt als je ze niet accepteert.

Eind vorig jaar introduceerde WhatsApp overigens al verdwijnende berichten. In onderstaande video leggen we uit hoe je deze feature gebruikt.

