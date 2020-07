Een WhatsApp-gesprek dempen kan straks voor onbepaalde tijd. Dat blijkt uit informatie in een testversie van de chat-app. Nu kun je een persoonlijke of groepschat maximaal één jaar op stil zetten.

WhatsApp langer dempen

De aanwijzing om een WhatsApp-gesprek voor onbepaalde tijd te dempen, is afkomstig van de website WABetaInfo. Deze site publiceert regelmatig over onaangekondigde veranderingen in WhatsApp en heeft het bijna altijd bij het juiste eind.

Volgens de site bevat versie 2.20.197.3 van WhatsApp de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek of groepschat ‘Altijd’ te negeren. Die optie zit niet in de huidige app. Nu kun je kiezen uit acht uur, één dag of één jaar. Je krijgt gedurende die periode geen meldingen van het gesprek, maar kan alle berichten wel lezen en beantwoorden. De één jaar-optie maakt straks plaats voor ‘Altijd’.

Release nog onbekend

Het is nog onduidelijk wanneer WhatsApp de feature publiekelijk beschikbaar stelt. De ervaring leert dat dit een paar dagen kan duren, maar ook weken tot zelfs maanden. Zo namen de ontwikkelaars heel lang de tijd om WhatsApp een donkere modus te geven en liet de stickerfunctie ook maanden op zich wachten.

Het ligt overigens in de lijn der verwachting dat de ‘Altijd’-dempen-feature straks ook beschikbaar komt voor iPhone-gebruikers.

