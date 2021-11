Zo gebruik je WhatsApp op je Windows-computer (zonder smartphone)

Je kan WhatsApp nu op je Windows-computer gebruiken zonder dat je smartphone continu verbonden is. WhatsApp werkt namelijk als een volwaardige app en dat is hartstikke handig. Android Planet legt je uit hoe je de app installeert en instelt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp op de computer gebruiken

Het is al langer mogelijk om WhatsApp op de computer (Windows, Chrome OS en macOS) te gebruiken via WhatsApp Web. Recent is daar WhatsApp Desktop bijgekomen en nu is er een derde optie met de voorlopige naam WhatsApp Beta.

WhatsApp Beta is beschikbaar voor Windows 10 en 11-computers en is – vooralsnog – de enige optie om WhatsApp op je computer te gebruiken zonder dat je smartphone continu met het internet verbonden moet zijn. Het is een volwaardig Windows-programma dat na het eenmalig koppelen met je smartphone zelfstandig werkt, en natuurlijk werkt het uitstekend samen met de WhatsApp-app op je smartphone.

Tijd om uit te leggen hoe je WhatsApp op je Windows-computer installeert en instelt.

Het Windows-programma installeren

Het WhatsApp Beta-programma staat in de Microsoft Store en is via deze officiële link te installeren op een computer met Windows 10 of 11. Als je op de blauwe Get-knop klikt, vraagt Windows of je de Microsoft Store wil openen. Doe dat en installeer in de Store het programma, dat overigens 85 MB groot is.

Na de installatie pak je je smartphone erbij en volg je onderstaand stappenplan.

WhatsApp koppelen Open de WhatsApp-app op je smartphone en kies rechtsboven in beeld op de drie puntjes. Klik op de optie ‘Gekoppelde apparaten’. Druk op de groene knop ‘Een apparaat koppelen’. WhatsApp op de computer Open WhatsApp Beta op je computer en je ziet een qr-code in beeld. Richt de cameralens van je smartphone op die qr-code en wacht even tot de koppeling tot stand is gebracht. Dit kan dertig seconden duren. Bevestig de koppeling indien ingesteld met je code of vingerafdruk op je smartphone. Beheer WhatsApp Als de koppeling gelukt is, laadt WhatsApp je berichten en kun je het programma daarna gebruiken op je computer. Op je smartphone zie je op het scherm met ‘Gekoppelde apparaten’ de naam van je computer (vaak Windows genoemd) bij gekoppelde apparaten. Klik op de naam om op de computer uit te loggen bij WhatsApp.

WhatsApp op Windows: dit werkt (nog) niet

Nu je WhatsApp Beta op je Windows-computer ingesteld hebt, kun je ‘appen’ vanaf je computer. Het WhatsApp-programma werkt zelfstandig: nieuwe berichten verschijnen tegelijkertijd op je computer en je smartphone en de apparaten hoeven niet continu verbonden te zijn. Deze handige feature heet multi-device, werkt op vijf apparaten tegelijk en is eerder door WhatsApp aangekondigd. Het programma kan ook WhatsApp-meldingen tonen als het programma zelf gesloten is; zo mis je niets.

Omdat de WhatsApp Beta voor Windows een testversie is, werken nog niet alle features. Zo zie je in het programma nog geen gearchiveerde gesprekken, kun je geen statusupdates bekijken en ook geen stickers gebruiken. Je kan ook nog geen eigen achtergrond instellen en het programma mist nog een donkere modus.

WhatsApp gaat deze features via updates toevoegen aan het programma, stelt de doorgaans betrouwbare bron WABetaInfo. De redactie van Android Planet gebruikt het WhatsApp Beta-programma sinds 17 november en heeft tot dusver geen problemen ondervonden.

Lees het laatste nieuws over WhatsApp: