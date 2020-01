WhatsApp Gratis Onze score 8

WhatsApp ondersteunt tweestapsverificatie, waardoor jouw berichten extra goed beveiligd worden. Je moet de tweestapsverificatie wel zelf instellen, maar dat is één minuut werk. Pak WhatsApp erbij en volg de onderstaande stappen.



WhatsApp tweestapsverificatie

Met tweestapsverificatie voeg je een tweede beveiligingslaag toe aan je WhatsApp-account. Wil je je WhatsApp-account registreren op een nieuwe smartphone dan moet je naast een code van het verificatie-sms’je ook een geheime pincode invullen. Dat is aan te raden omdat je je account zo aanzienlijk beter beschermt tegen hackers.

Kaapt iemand op afstand je 06-nummer en heb je WhatsApp tweestapsverificatie niet aan staan, dan kan diegene je WhatsApp-account overnemen op een andere telefoon. Het verificatie-sms’je arriveert immers netjes op zijn toestel. Je komt dan niet meer in je WhatsApp en de hacker heeft volledige toegang tot je gesprekken, contacten en andere data.

Met tweestapsverificatie ingeschakeld moet de hacker een pincode invullen om je WhatsApp-account te activeren op een nieuw toestel. Omdat jij die code zelf gekozen hebt en geheim houdt, kan de hacker je WhatsApp niet overnemen. Oftewel: het instellen van tweestapsverificatie is een kleine moeite die potentieel veel ellende kan besparen.

Zo stel je de tweestapsverificatie in

Open WhatsApp en klik rechtsboven in de hoek op de drie puntjes. Kies ‘Instellingen’. Als je vervolgens op ‘Account’ tikt, dan vind je daar de optie ‘Verificatie in twee stappen’.

“Schakel voor extra beveiliging verificatie in twee stappen in zodat een toegangscode vereist is om WhatsApp met uw telefoonnummer te registreren”, is op het scherm te lezen. Tik je op ‘inschakelen’ dan word je gevraagd om een zescijferige code in te voeren. Zodra je jezelf bij WhatsApp registreert met een telefoonnummer, dan zal er om deze code gevraagd worden. Na het invullen van de code moet je de code nogmaals invoeren, zodat je er zeker van bent dat je de juiste code onthouden hebt.

De laatste stap is dat je jouw e-mail-adres kunt invoeren, zodat je het wachtwoord kunt resetten mocht je deze vergeten. Het invullen van een e-mail-adres is optioneel. Dat is handig als je je code vergeten bent, maar bescherm je e-mailaccount dan ook goed met een sterk wachtwoord en tweestapsverificatie.

