WhatsApp-videobellen kan nu met acht mensen tegelijk

WhatsApp verhoogt het aantal mensen waarmee je kunt groepsbellen of videobellen tot acht. Tot voor kort kon je slechts met vier mensen tegelijk in een gesprek zitten.

WhatsApp groepsbellen met meer mensen

Nu iedereen verplicht thuiszit, is videobellen of groepsbellen ineens enorm in populariteit gestegen. WhatsApp zou daarvoor een handig platform kunnen zijn: vrijwel iedereen heeft het al op zijn telefoon staan. Helaas zat er tot voor kort een flinke beperking op. Zo kon je maar drie andere mensen uitnodigen voor een groepsgesprek.

Het aantal deelnemers aan een groepsgesprek wordt nu verhoogd. Je kunt met maximaal acht mensen aan één groepsgesprek deelnemen. Deze functionaliteit wordt nu uitgerold in de bètaversie van WhatsApp, met versienummer v2.20.133, zo ontdekte website WABetaInfo. Het is mogelijk dat je functie nog niet direct ziet, ook niet als je de juiste bèta installeert. Kun je er echt niet op wachten, dan raadt WABetaInfo aan om een backup te maken van je gesprekken en de app helemaal opnieuw te installeren.

Er zitten wel enkele mitsen en maren aan het bellen met grotere groepen in WhatsApp. Zo moet je dus ingeschreven zijn als bètatester van deze app in de Play Store. Ook is het noodzakelijk dat elke deelnemer aan het groepsgesprek deze nieuwe versie van WhatsApp draait. Is dat niet het geval, dan krijg je daar bij het starten van een groepsgesprek een melding van, en blijft het maximale aantal deelnemers steken op vier.

Zo kun je groepsbellen in WhatsApp met meer mensen

Er zijn twee manieren om een groot groepsgesprek met maximaal acht mensen te starten:

Ga in WhatsApp naar het tabje ‘Oproepen’; Tik rechts onderin op de groene belknop; Druk in het volgende scherm op de optie ‘Nieuwe groepsoproep’; Selecteer de contacten die waarmee je een groepsgesprek wil hebben; Tik op het camera- of belknopje om een video- of spraakoproep te starten.

Ook kun je in een al bestaand groepsgesprek op de belknop rechts bovenin tikken. Als de groepschat uit vier of minder personen bestaat, wordt direct een groepsgesprek gestart. Zijn het er meer, dan komt een lijst in beeld met mensen die deelnemen aan de chat. Je kunt daar mensen selecteren om aan het gesprek deel te nemen.

Mensen die geen bètaversie draaien van WhatsApp, moeten nog even wachten. Doorgaans duurt het even voor bètafuncties beschikbaar komen in de ‘normale’ versie van WhatsApp, al is het aannemelijk dat WhatsApp niet te lang wil wachten. Als we elkaar straks weer in het echt kunnen ontmoeten, is de vraag naar videobellen met grote groepen mogelijk een stuk minder.

