In 2020 hebben we kunnen genieten van het jubileumseizoen van Wie is de Mol. Komend weekend (zaterdag 2 januari) start seizoen 21 van deze spannende serie. De Android-app is voorzien van een update en natuurlijk is er ook weer een Android Planet-poule om mee te spelen! Wie verdenk jij?

Wie is de Mol 2021: speel jij weer mee?

Het nieuwe jaar start bijna en dus is het weer tijd voor een nieuwe zoektocht naar de Mol. Het is tijd voor het eenentwintigste seizoen en ook dit jaar zijn er weer tien bekende Nederlanders gestrikt voor een seizoen vol puzzels, mysterie en avontuur. We zijn beland in Tsjechië en ook jij kunt weer meedoen via de vernieuwde Wie is de Mol-app. Vanaf aanstaande zaterdag kun je vanaf 20.30 uur weer genieten op NPO 1.

Wie is de Mol-app (downloaden)

Pak dan ook gelijk je smartphone erbij, want de app is weer voorzien van een update. Zo vind je daarin de tien nieuwe kandidaten en kun je alvast punten inzetten. Ook check je daar het laatste WIDM-nieuws, landelijke statistieken en ook kun je daar jouw ‘Molvisie’ delen. Zie je iets verdachts tijdens de uitzending? Deel dat dan via de app en misschien wordt het daarna wel besproken in MolTalk!

Om mee te spelen heb je wel een account nodig. Inloggen doe je met een mailadres, of via Google of Facebook. Heb je punten ingezet op een of meerdere personen die in het spel mogen blijven? Dan worden die verdubbeld, zodat je de aflevering erna nog meer punten in kunt zetten. Uiteraard is er ook weer een Android Planet-poule aangemaakt, dus waag daar ook even een kansje!

Ook krijg je elke week een vraag voorgeschoteld, waarbij je extra punten kunt scoren om zo andere Molloten voor te blijven. Via de app check je ook simpel elke week wie er het beste voor staat in de verschillende poules. Al met al weer genoeg om naar uit te kijken dus, succes en veel plezier!