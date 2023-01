Wie is de Mol 2023: zo speel je mee en ontrafel jij het mysterie

Wie is de Mol 2023 gaat over een aantal dagen van start! Op 7 januari om 20.30 uur maken we kennis met alle deelnemers en natuurlijk de mol. Net zoals afgelopen jaren kun je zelf weer proberen te ontrafelen wie de bedrieger is.

Wie is de Mol 2023: Zuid-Afrika is het toneel

Het alweer 23e seizoen van Wie is de Mol is vanaf aanstaande zaterdag te volgen op NPO 1. Het avontuur speelt zich (weer) af in Zuid-Afrika en het belooft een spannend en mysterieus avontuur te worden. Een groep BN’ers is gestrikt om mee te doen, waaronder olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo, presentatrice Froukje de Both en onze ‘eigen’ Daniël Verlaan, die inmiddels werkt voor RTL Nieuws.

Meespelen met de WIDM-app

Zoals altijd kun je zelf weer meespelen met de Wie is de Mol-app, die je via onderstaande knop downloadt. Alle bekende elementen zijn weer aanwezig en inloggen kan met je Google-account of e-mailadres. Punten inzetten op jouw mol of mollen doe je weer in het verdenkspel. Heb jij de goede keuze gemaakt, dan worden aan het eind van de afleveringen jouw punten verdubbeld.

Wie is de Mol? AVROTROS 8,6 (12.093 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Ook vinden we de speciale testvraag weer in de app. Heb je een antwoord goed, dan verdien je nog eens 500 punten extra. Dat is niet het enige, want je kunt er ook allerlei extra’s vinden, waaronder statistieken. Zo zie je bijvoorbeeld wat Nederland denkt over de mol en kun je er allerlei nieuws(items) vinden. Wil je bijvoorbeeld meer weten over de deelnemers, de podcast checken of MolTalk terugkijken, dan kan dat ook via de app.

Tevens is het mogelijk om vanaf dit seizoen eigen input te leveren voor MolTalk. Heb jij een bepaalde visie of idee, dan kun je die delen. Ook kun je een vraag stellen of een poll starten.



Android Planet-poule

Zoals altijd vinden veel mensen het aanmaken en meespelen van poules het leukste. Zo speel je met een groep vrienden, collega’s of familie of natuurlijk de Android Planet-poule. Zoals elk jaar kunnen lezers van onze website weer de onderlinge strijd aangaan. Leuk is dat je ook profielpagina’s van mensen uit de poule kunt bekijken.



Met wie wil jij in een poule, beschouw je jezelf als een echte molloot of vind je het gewoon een leuk programma? O ja, heb jij al een vermoeden wie de mol is? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!