Wie is de Mol? Gratis

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? gaat komend weekend (op zaterdag 11 januari) weer van start. De Wie is de Mol? Android-app is er ook weer klaar voor. De applicatie laat je het tegen je vrienden opnemen in de strijd om de mol.

Wie is de Mol Android-app

Wie is de Mol? 2020 gaat bijna beginnen, met een groep nieuwe kandidaten en een nieuwe mol. Elke zaterdag om 20:30 uur op NPO1 kijk je mee. Voor het nieuwe seizoen is ook de Android-app weer bijgewerkt, zodat je ook vanuit thuis meespeelt.

De app is weinig veranderd vergeleken met vorig jaar, behalve dat alle nieuwe kandidaten erin verwerkt zijn. Tevens moet je een heel nieuw account aanmaken, want oude accounts werken niet meer. Al met al een leuke manier om de serie mee te beleven, door de strijd aan te gaan met je vrienden.

Elke week, voordat de aflevering begint, deel je punten uit aan de kandidaten die je verdenkt als de mol. Gaat die kandidaat in de volgende aflevering naar huis, dan ben je de punten die je ingezet hebt kwijt. Dit betekent dat je de week erna minder punten in kunt zetten.

Alle punten die je hebt ingezet op kandidaten die nog in het spel zitten, worden verdubbeld. Je moet dus goed in de gaten houden wie je verdenkt en wie totaal niet. En is het nou slim om je punten te verdelen, of om je juist op één kandidaat te richten?

Tot zover stelt de app nog niet veel voor, maar het wordt pas echt leuk als je deelneemt aan poules. Je kunt zelf een poule oprichten of je bij een poule van vrienden voegen. Als echte molloot speel je natuurlijk ook mee in de Android Planet-poule. Via de app check je elke week wie er het beste voor staat qua punten.

Wie is de Mol? downloaden

De Wie is de Mol? Android-app is gratis te downloaden in de Play Store via onderstaande link.

→ Download de Wie is de Mol?-app in de Play Store (gratis)