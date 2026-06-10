Deze 6 apps heb je nodig om WK 2026 op de voet(bal) te volgen

Het WK 2026 staat op het punt te beginnen. Met deze apps volg je niet alleen de spannende wedstrijden, maar ook alles om dit toernooi heen.

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Deze WK 2026 apps moet je hebben

Het is zover: het WK 2026 begint op vrijdag 11 juni met om 21.00 als eerste wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. Nederland speelt voor het eerst op zondag 14 juni, maar wel pas om 22.00 uur.

Toch kan het erger, want omdat het kampioenschap deze keer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico afspeelt, moet je voor veel wedstrijden er midden in de nacht uit. Het Nederlands elftal komt op 20 juni gelukkig om 19.00 uur in de actie, maar de derde wedstrijd (tegen Tunesië) begint wel pas om 01.00 uur ’s nachts.

1. NOS

De NOS heeft in Nederland de rechten om elke wedstrijd van het WK uit te zenden. Daardoor hoef je niets extra te betalen voor een streamingdienst om alles te kunnen zien. Kijken kan gewoon via de NOS-app, waarmee je de beelden bijvoorbeeld ook via Chromecast naar je televisie kunt sturen.

NOS NOS 8.4 (80.931 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. NPO Start

Voor kinderen heeft Zapp Sport iets bijzonders bedacht: enkele live wedstrijden (van Oranje tegen Japan en Zweden) worden omgezet naar animatie en verrijkt met uitleg, achtergrondverhalen en andere weetjes.

De bal kun je ook beter in de gaten houden via een balltrail. De makers zeggen de wedstrijden op deze manier speelser en toegankelijker te maken. Van de andere matches biedt Zapp Sport samenvattingen.

NPO Start NPO 5.0 (36.576 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. NLZiet

De commerciële zenders zitten natuurlijk ook niet stil, want bij SBS6 is elke dag Vandaag Inside of De Oranjezomer te zien. Als je dat niet wil missen, dan is NLZiet een. must. Met een abonnement kun je niet alleen live naar commerciële zenders kijken, maar ze ook kunt terugkijken als je een programma hebt gemist.

NLZIET | Online tv-kijken NLZIET Cooperatief 5.4 (4.728 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. FIFA World Cup 2026

Met de officiële app voor WK 2026 van FIFA volg je alles op de voet. Hier vind je alle wedstrijdschema’s, worden scores live geüpdatet en meer. Als je Nederland als favoriete team invult, dan legt de app daar extra de focus op met het laatste nieuws.

FIFA World Cup 2026™ FIFA 4.4 (2.483 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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5. Voetbalpoules

Denk jij te weten wie wereldkampioen wordt? Doe je voorspellingen dan met de Voetbalpoules-app. Je kun je eigen poule beginnen en samen met je vrienden kijken wie er het dichtstbij zit. Je kunt nog tot een seconde voor de wedstrijd voorspellen wat de eindstand wordt.

Voetbalpoules Voetbalpoules.nl 8.8 (2.116 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. EA Sports FC Voetbal Mobile

Netflix lanceert op 11 juni FIFA World Cup: Launch Edition, om op de bank een potje voetbal te spelen op je televisie. Maar laten we eerlijk zijn: voor de echte voetbalgames moet je bij EA Sports zijn. In EA Sports FC Voetbal Mobile kun je ook een wereldkampioenschap spelen. Kies je land en strijd tegen meer dan vijftig andere teams om de winst.

EA SPORTS FC™ Voetbal Mobile ELECTRONIC ARTS 9.0 (21.899.577 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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