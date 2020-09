De Remote Play-functie, om games vanaf een Xbox-console lokaal te streamen naar een Android-apparaat, is nu beschikbaar voor alle gebruikers. Spelen doe je dankzij de publieke bètaversie van de volledig nieuwe Xbox-app.

Bètaversie van Xbox-app maakt Remote Play mogelijk

Met Remote Play kunnen gebruikers Xbox-games draaien op hun console en die spelen op een Android-telefoon. De functie werkt via streaming over een lokaal netwerk. In de previewfase noemde Microsoft de nieuwe functie nog Console Streaming en was het ook alleen beschikbaar voor Xbox Insiders.

Iedere Xbox-gamer kan zich aanmelden voor het Insider-programma. Als Insider test je als eerste de nieuwste functies en lever je feedback aan Microsoft. Met de komst van de publieke bètaversie van de Android-app is Remote Play voor iedereen te gebruiken.

De vernieuwde Xbox-app wordt in de toekomst ook ingezet bij het installatieproces van de aankomende Xbox Series X en S. Als gebruiker log je in en pas je instellingen aan, terwijl de console updates uitvoert. Hierdoor verloopt het installatieproces een stuk sneller.

Vernieuwde Xbox-app: chatten, highlights en verbeterde zoekfunctie

Je gebruikt de app ook als afstandsbediening voor je console. Het is een stuk sneller om de app te gebruiken om je account in te stellen. Eenmaal alles ingesteld, dan kun je de app gebruiken om games op je console te installeren en games te verwijderen

Daarbij is het mogelijk om Xbox-notificaties te ontvangen en te chatten met vrienden. De zoekfunctie in de app maakt het vinden van vrienden of games ook een stuk makkelijker.

Voor het delen van opgenomen gameplay-video’s komen nieuwe mogelijkheden. Een gameplay-video is een clip met direct beeldmateriaal van een videogame. Zo laat je andere gamers hoe je een game speelt. De Xbox-controller krijgt een speciale knop voor het opnemen van zulke video’s. Daarnaast wordt het ook mogelijk om deze clips via je Xbox-profiel als highlight te delen.

De interface van de app, lijkt op die van de Xbox zelf, om zo uniformiteit te bieden. In november kunnen we de officiële release van de app verwachten, dan komen ook de Xbox Series X en S uit. Al enige tijd wil Microsoft de mobiele gamewereld veroveren. De eerste stap in deze richting werd al gezet met Xbox Live. Door eenmalig in te loggen op je Xbox Live-account is het mogelijk om je achievements, scores, statistieken en vrienden in te zien en bij te houden.

