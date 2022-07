Zo stream je muziek van YouTube zonder reclame of betaald abonnement

YMusic is een handige app om muziek mee af te spelen, maar kent nog veel meer handigheidjes. De voornaamste reden om de app te downloaden en installeren? Je kunt er YouTube-muziek mee afspelen zonder dat het geld kost.

YMusic: handige muziek-app met veel functies

Er zijn veel mensen die hun smartphone gebruiken als digitale jukebox om muziek te luisteren. Zo zijn er miljoenen gebruikers van Spotify en andere muziekdiensten, of natuurlijk nog de mensen die gedownloade muziek ‘van vroeger’ hebben opgeslagen. Toch is dat niet altijd genoeg, want ook op YouTube is heel veel te vinden.

Een fijne app die je dan zeker eens moet bekijken is YMusic. Wat zo fijn is, is dat je YouTube niet aan hoeft te hebben staan. Ook het scherm staat niet aan en het bespaart een hele hoop MB’s, want al die dataslurpende videoclips zijn verleden tijd. Daarbij komt nog een voordeel om de hoek kijken: van reclames heb je ook geen last.

Let op: YMusic is een app die zich bevindt in een grijs gebied. Zo is de app niet te vinden in de Play Store, maar alleen te installeren via een los apk-bestand. Ook kun je er muziek mee afspelen van bijvoorbeeld YouTube zonder reclames en zonder dat je YouTube open hoeft te hebben staan, iets wat normaal onderdeel is van een betaald YouTube Music-abonnement.

Downloaden YMusic doe je makkelijk en snel

Ga niet naar de Play Store om de app te downloaden. Je vindt wel meerdere apps met dezelfde naam in de digitale winkel, maar dat zijn allemaal rip-offs of apps met een heel andere insteek. Surf dus even naar de juiste website van YMusic en download daar het losse installatiebestand. Het handigste is dat je dat even doet op je smartphone, waarop je de applicatie wil installeren. Hoe dat precies werkt, lees je in deze uitleg op Android Planet.

Zo luister je naar YouTube-muziek met YMusic

Muziek luisteren via YMusic van YouTube (of een andere bron) is heel makkelijk. Je opent simpelweg de YouTube-app en zoekt je favoriete nummer of bijvoorbeeld concert. Onder de video vind je verschillende opties, waaronder ‘delen’. Tik daar even op en je krijgt allerlei mogelijkheden te zien.

Naast delen via bijvoorbeeld WhatsApp, Instagram of e-mail, zijn er ook specifieke YMusic-opties te kiezen. Zo kun je kiezen voor ‘afspelen’ of de muziek downloaden in verschillende bestandsformaten. Kies je voor de eerste optie, dan kun je luisteren naar het nummer of concert in plaats van er naar te moeten kijken. Fijn is dat je kunt kiezen om alleen dat nummer af te spelen – of YouTube gewoon automatisch door te laten skippen naar soortgelijke nummers.



Je kunt ook vanuit YMusic zelf zoeken binnen het aanbod van YouTube. Kwestie van rechtsboven op het vergrootklas tikken en je zoekopdracht invullen. Vervolgens krijg je verschillende suggesties te zien, die je direct kunt aanklikken, afspelen of downloaden.

Dit heeft YMusic nog meer te bieden

YMusic is ooit begonnen als ware muziekspeler, die je ook nog steeds zo kunt gebruiken. Heb je gedownloade muziek op je telefoon staan, dan zie je de albums, artiesten of bijvoorbeeld genres gewoon in de app. Ook kun je er afspeellijsten maken of nieuwe muziek ontdekken. Koppelen met YouTube is ook mogelijk. Daardoor kun je video’s liken, je historie checken en krijg je een gepersonaliseerde feed te zien.



Heb je muziek, concerten of interviews gedownload met YMusic, dan zie je deze uiteraard ook in de app. De app is niet de mooiste, maar je kunt spelen met het design en ook is er een equalizer aanwezig. Al met al is de app dus niet alleen bruikbaar om te genieten van YouTube, maar heeft het nog veel meer te bieden.



