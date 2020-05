YouTube Music Gratis Onze score 7,5

De een zijn dood is de ander zijn brood. Daar waar Google de stekker uit Play Muziek trekt, komt de muziek bij YouTube Music pas net op gang. In deze startersgids praten we je bij over de Spotify-concurrent.



YouTube Music: 7 tips voor een muzikale start

Google zet in op YouTube Music, haar eigen Spotify-concurrent. Play Muziek verdwijnt in de loop van 2020 en alle klanten kunnen overstappen naar de muziekdienst van YouTube. Dit artikel helpt je op weg bij het gebruiken van de opvolger.

Inhoudsopgave YouTube Music:

1. YouTube Music: wat is het?

YouTube Music is net als Spotify een muziekstreamingdienst. Het werkt heel simpel. Tegen een vast maandelijks bedrag kun je onbeperkt naar ontzettend veel muziek luisteren. De app zit bomvol losse liedjes, albums, gecureerde afspeellijsten én video’s. Met de downloadknop kun je liedjes offline beschikbaar maken zodat je geen internetverbinding nodig hebt om te luisteren. Videoclips kun je overigens ook downloaden.





2. Hoe werkt YouTube Music?

In de basis werkt YouTube Music net als andere streamingdiensten, maar het heeft natuurlijk wel z’n eigen kenmerken en functies. Zodra je de app opent zie je onderaan het scherm van je smartphone drie tabbladen centraal staan: Home, Ontdekken en Bibliotheek. Het eerste venster houdt rekening met jouw luistergedrag en schotelt een paar keer dag mogelijk leuke albums, afspeellijsten en artiesten voor.

Hierbij wordt rekening gehouden met het tijdstip. Overdag krijg je dus vooral liedjes aangeboden die je focus verbeteren, terwijl de avondlijke afspeellijsten zijn bedoeld om de voetjes van de vloer te krijgen. Ook let YouTube Music op je persoonlijke voorkeuren en doet, met dit in het achterhoofd, mogelijk interessante aanbevelingen.

Het Ontdekken-tabblad spreekt voor zich: hierin ga je zelf op zoek naar nieuwe muziek. YouTube Music maakt hierbij onderscheid in nieuwe albums en singles, en stemmingen. Bij laatstgenoemde vind je gecureerde afspeellijsten gebaseerd op stemming of genre zoals hiphop, pop, muziek uit de jaren 2010-2020 en bijvoorbeeld voor tijdens het sporten. In het laatste venster -Bibliotheek- vind je jouw persoonlijke muziekcollectie terug. Hierbij kun je zelf selecteren op onder meer gedownloade muziek, afspeellijsten en favoriete albums.





3. Voordelen: dit maakt de YouTube-dienst uniek

Amazon Music, Apple Music, Deezer en Spotify: de concurrentie van YouTube Music liegt er niet om. Google probeert de muziekdienst daarom te onderscheiden, bijvoorbeeld met video’s. Met YouTube Music kun je daarom ook naar de clips van je favoriete muziek kijken door bovenaan het scherm op ‘Video’ te tikken. Vervolgens schakelt de app direct over op bewegende beelden. Logischerwijs werkt dit niet altijd, want niet voor alle liedjes is een video beschikbaar.

Ook levert YouTube Music automatisch songteksten aan. Wil je weten wat er gezongen wordt? Tik dan rechtsonder in het scherm op ‘Songteksten’. Vervolgens worden de lyrics van het nummer ingeladen. In principe is dit een leuke toevoeging, maar in praktijk werkt de knop vaker niet dan wel. Ook bij populaire liedjes en artiesten ontbreken songteksten opvallend vaak.



4. Wat zijn de nadelen van YouTube Music?

YouTube Music is dan ook zeker niet perfect. De muziekdienst heeft net als andere streamingdiensten een paar nadelen. Podcasts ontbreken bijvoorbeeld. Daar waar concurrenten als Spotify steeds meer inzetten op de audioshows kun je in YouTube Music helemaal niet naar podcasts luisteren. Ook laat de kwaliteit van gecureerde afspeellijsten (die dus door een redactie worden samengesteld) soms nog te wensen over.

Daarnaast is het jammer dat er geen ingebouwde equalizer in de muziekdienst zit. Letterlijk vertaalt zorgt een ‘gelijkmaker’ ervoor dat de geluidsniveaus van verschillende liedjes wordt gelijkgetrokken. Zo’n functie zou fijn zijn, want momenteel zijn de liedjes niet op elkaar afgestemd. Zo klinkt het ene liedje momenteel onaangenaam hard, terwijl de volgende song misschien juist weer te zacht wordt afgespeeld.



5. Verschillen met Google Play Muziek

Jarenlang had Google twee muziek-apps: Play Muziek en YouTube Music. Aan eerstgenoemde komt binnenkort een eind en dus zet Google in op de YouTube-muziekdienst. Niet iedereen is hier blij mee. Voormalig Play Muziek-luisteraars vinden bijvoorbeeld dat YouTube Music ‘kaal’ aanvoelt, omdat nog niet alle functionaliteiten zijn toegevoegd. Ook kun je bijvoorbeeld geen eigen muziekbestanden uploaden via de YouTube Music-app: hiervoor heb je een computer nodig.



6. Wat kost het?

YouTube Music heeft zowel een gratis als betaalde versie. De schoorsteen bij Google, de makers van de app, moet echter wel roken. Wanneer je gratis naar YouTube Music luistert krijg je tussendoor dus reclames te horen. Wie 9,99 euro per maand betaalt heeft geen last van advertenties. Ook kunnen alleen betalende abonnees muziek downloaden voor offline gebruik en video’s op de achtergrond spelen. Je hoeft het scherm van je telefoon dus niet aan te houden bij het ‘bekijken’ van een YouTube-video.

Verder heeft de YouTube-muziekdienst een gezinsabonnement in de aanbieding à 14,99 euro per maand. Deze kun je met maximaal vijf anderen delen. Een gezinspakket kost dus minimaal 2,50 euro per maand en heeft dezelfde features als het ‘gewone’ betaalde abonnement. Tot slot geeft Google soms een paar maanden gratis YouTube Music Premium weg bij aankoop van bepaalde producten, zoals een Pixel 4.



7. De alternatieven

Dus, moet je YouTube Music gaan gebruiken? Het antwoord op die vraag hangt vooral af van je persoonlijke voorkeuren. Feit is dat er echter meer degelijke muziekdiensten zijn. Wij raden aan om ze vooral zelf te proberen. Alle streamingdiensten bieden gratis proefperiodes aan zodat je kosteloos kunt kijken of de app je bevalt. Wil je meer weten? Check dan ons overzicht van diensten voor het streamen van muziek. Ook hebben we eerder al de beste familie-abonnementen voor muziekdiensten op een rijtje gezet.

→ Download YouTube Music in de Play Store (gratis)