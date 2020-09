YouTube Shorts is officieel gepresenteerd en Googles antwoord op TikTok en Instagram Reels. Wat YouTube Shorts uniek maakt en hoe het werkt? Dat check je in dit artikel.

YouTube Shorts officieel: 5 dingen die je moet weten

Het is zover: na maanden van geruchten heeft YouTube officieel Shorts geïntroduceerd. Met Shorts maak je video’s van maximaal 15 seconden met allerlei effecten. Daarmee is het anders dan de ‘korte video’-sectie die onlangs werd gepresenteerd. Alles wat jij moet weten over Shorts lees je hieronder.

1. YouTube shorts in YouTube-app

Om Shorts te gebruiken heb je geen extra app nodig. De nieuwe functie is namelijk gewoon te vinden in de huidige YouTube-applicatie. Je korte Shorts-filmpjes schiet je dan ook direct in de YouTube-app zelf, voordat je ze kunt bewerken. Ook het bekijken van die filmpjes en delen werkt gewoon via dezelfde app.

2. Shorts krijgt prominente plaats binnen YouTube

De nieuwe mogelijkheid krijgt een prominente plaats binnen de YouTube-app. Om Shorts te gebruiken klik je simpelweg op de knop onderin de balk. Klik je daarop dan kom je in de Shorts-omgeving, om daar je korte video te maken en bewerken. Of de huidige ‘korte video’-sectie plaats moet maken voor Shorts is nog onbekend. Als je op het thuisscherm van de YouTube-app wat naar beneden scrolt, krijg je die sectie nu te zien.

3. Aan de slag met verschillende effecten en mogelijkheden

De video’s van maximaal 15 seconden kun je bewerken met allerlei effecten. Zo is het mogelijk om korte shots aan elkaar te plakken. Uiteraard kun je verschillende achtergrondmuziekjes gebruiken.

Daarnaast kun je spelen met de opnamesnelheid, om zo iets te versnellen of juist vertragen. Begin je met opnemen, dan verschijnt er een timer in beeld, zodat je precies weet hoe lang je nog kan opnemen.

4. Testen kan als eerste in India

Vooralsnog is Shorts hier nog niet te gebruiken. Binnen enkele dagen rolt een testversie uit naar gebruikers in India met de hierboven beschreven functies. In de komende maanden verschijnt Shorts ook in andere landen. Tevens worden dan nog meer filters, effecten en andere opties toegevoegd om leuke korte video’s te maken.

5. Concurrent van TikTok en Instagram Reels

Met Shorts, gaat YouTube duidelijk de strijd aan met het populaire TikTok. Die dienst, waarbij je ook korte video’s maakt, wordt wereldwijd gebruikt door honderden miljoenen mensen. Onlangs is ook Instagram Reels van start gegaan, niet geheel toevallig met hetzelfde principe.

