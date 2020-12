Een nieuwe telefoon op zak of gewoon toe aan een nieuwe achtergrond, beltoon of notificatiegeluid? Zedge biedt een catalogus van tienduizenden afbeeldingen en geluiden, werkt makkelijk en is gratis. Alles over Zedge lees je hier.

Nieuwe wallpaper of beltoon? Check Zedge

Een smartphone of tablet personaliseren met een eigen gekozen achtergrond is natuurlijk fijn. Ook een beltoon of notificatiegeluidje kiezen is leuk en dat kun je vaak zelfs per contact instellen. Maar, waar haal je die wallpapers en geluidjes vandaan? De Google Play Store is een goede bron, want daar vind je namelijk honderden apps die dit bieden. Zedge is al jarenlang een populaire speler op dat gebied, en dat is logisch.

Fijn en overzichtelijk design

Zedge is alleen te gebruiken in het Engels, maar is qua opzet een simplistische app. Het hamburgermenu-icoon vind je linksboven. Tik je daarop dan kun je al snel verder navigeren. Kies bijvoorbeeld voor achtergronden, video wallpapers of beltonen. Ook vind je daar je opgeslagen plaatjes en geluiden, zodat je die direct bij de hand hebt.

In alles ademt Zedge rust uit en dat is fijn. Tik je op een categorie, dan zie je drie tabbladen: home, categorieën en premium. Die laatste sectie kun je alleen bekijken als je een abonnement neemt op Zedge, waarover later meer. Geluiden, beltonen en achtergronden kun je uiteraard ook zoeken met de snelle zoekfunctie.

De home-sectie toont onder andere de meest populaire plaatjes en geluiden, zodat je direct kunt zien (of horen) of het wat voor jou is. Heb je een fijne wallpaper of beltoon gevonden, dan kun je hem direct delen, gebruiken of opslaan als favoriet. Scroll je naar rechts, dan zie je direct soortgelijke plaatjes die je misschien ook mooi vindt om te gebruiken. Dat werkt hetzelfde voor beltonen en notificatiegeluiden, zodat je al snel vindt wat je zoekt.

Ook het zoeken in categorieën werkt erg fijn. Ben je op zoek naar een specifiek type achtergrond of notificatiegeluid? Dat is een kwestie van de juiste categorie aantikken en verder zoeken maar. Bij achtergronden kun je denken aan natuur, dieren of bijvoorbeeld patronen. Verschillende secties bij beltonen en notificatiegeluiden zijn onder andere dansmuziek, hip hop, jazz of geluidseffecten.

Favorieten en betaalde variant

Alle afbeeldingen en geluiden die je aanvinkt als favoriet kun je snel terugvinden via het hamburgermenu. Wil je die content gebruiken op jouw apparaat, dan tik je op de knop eronder en stel je ‘t in. Bij een achtergrond kun je die nog wat bijknippen of een filter gebruiken, zodat je hem nog meer kunt personaliseren. Bij een geluidsfragment heb je geen bewerkingsmogelijkheden.

Zedge biedt ook de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten. Dat kost je 1,09 per maand, of eenmalig 3,99 euro voor een heel jaar. Als je dat afsluit zie je geen advertenties meer in de applicatie. Tevens krijg je toegang tot nog meer afbeeldingen, beltonen en notificatiegeluiden die je anders niet kunt gebruiken. Wel kun je die content beluisteren en bekijken, zodat je altijd nog de afweging kunt maken om te kiezen om wat te betalen.

Of je dat wilt en nodig hebt is uiteraard jouw keuze, want de gratis variant van Zedge biedt wat ons betreft al meer dan genoeg content. Ook kun je een gratis account aanmaken, handig als je een hele collectie van favoriete wallpapers en geluiden hebt aangelegd en je van toestel wisselt. Tot slot biedt de app ook een familie-filter, zodat je de kleine ook met een gerust hart kunt laten zoeken naar een leuke achtergrond of geluidje.

ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones Zedge 9 (8388607 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Op zoek naar nog meer handige tips en apps om je toestel te personaliseren? Check dan de uitgebreide app-sectie op Android Planet. Daar lees je bijvoorbeeld meer over launchers om je toestel helemaal om te katten. Ook kun je in de Play Store eens op zoek naar een icon-pack om alle icoontjes op je thuisscherm aan te passen. Waar haal jij je achtergronden en beltonen vandaan? Laat het weten in de reacties!