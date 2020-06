Ziggo GO TV Gratis

De Ziggo GO-app voor Android TV is vanaf nu eindelijk beschikbaar. Ook is de dienst te gebruiken op de Apple TV, Nvidia Shield en Amazon Fire TV.

Ziggo GO beschikbaar voor Android TV

De Ziggo GO-app voor Android TV is als bèta vanaf (later) vandaag te downloaden. Heb je een toestel dat draait op Android TV 5.0 of hoger, dan kun je de nieuwe app installeren.

Naast een abonnement voor Ziggo is een vaste internetaansluiting noodzakelijk om de Android TV-app te gebruiken. Dat is dus anders dan de mobiele Ziggo GO-app, waarbij dat geen vereiste is. Zodoende kun je de nieuwe app niet buitenshuis en in het buitenland gebruiken.

Bediening kan onder andere via je stem, maar dat ligt ook aan de specifieke televisie waarop je de app hebt geïnstalleerd. Ziggo heeft zo’n anderhalf jaar uitgebreid getest met een groep van duizenden Ziggo-gebruikers en medewerkers van VodafoneZiggo.

Ook beschikbaar voor andere platformen

Via de nieuwe app kun je televisie kijken zonder dat je een mediabox van het bedrijf nodig hebt. Ook de interactieve diensten zijn te gebruiken. Android TV is te vinden op verschillende televisies van onder andere Philips en Sony. Ook de Nvidia Shield TV-serie van oktober 2019 heeft Android TV aan boord, waardoor de Ziggo GO-app ook beschikbaar is.

De nieuwe app verschijnt ook voor de Apple TV en het Amazon Fire TV-platform. Doordat het om een bètaversie gaat, kunnen er nog bugs aanwezig zijn. In een forumpost noemt Ziggo dat deze foutjes de komende tijd uiteraard worden opgelost.

Films en series kijk je in een maximale resolutie van 1080p met 50 frames per seconde. Live televisie kijken of replay-programma’s kan vooralsnog in een maximale resolutie van 720p.

Heb jij de nieuwe app al gespot in de Play Store en geïnstalleerd? Wat zijn je eerste ervaringen zowel positief als negatief? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

→ Download Ziggo GO TV in de Play Store (gratis)