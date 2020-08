Of je nou de grens over gaat of dichterbij huis blijft, met deze 8 zomer-apps voor Android wordt je vakantie koeler, veiliger én leuker.

Handige zomer-apps voor je Android-telefoon

1. Google Maps

Grote kans dat je Google Maps in het dagelijks gebruikt om van A naar B te komen, maar Googles kaartendienst heeft meer om het lijf. De navigatiedienst is namelijk ook een ideale gids voor het ontdekken van lokale attracties, bezienswaardigheden en recreatiemogelijkheden.

Open simpelweg de Google Maps-app op je smartphone en kijk wat er allemaal bij jou in de buurt te doen is. Vervolgens vertelt de navigatiedienst automatisch hoe druk het op de plaats van bestemming is. Zo kun jij inschatten of het wel/niet verstandig is om de plek te bezoeken.

→ Download Google Maps in de Play Store (gratis)

2. KWF Zonadvies

In Nederland is huidkanker de meest voorkomende vorm van de ziekte en de afgelopen tien jaar is het aantal mensen met huidkanker verdubbeld. Om je te helpen beschermen tegen al deze narigheid hebben het KWF en Buienradar de koppen bij elkaar gestoken en een app ontwikkeld: Zonadvies.

KWF Zonadvies geeft je een persoonlijk advies om je tegen de schadelijke impact van de zon te beschermen. De app kijkt hierbij naar jouw huidtype, de actuele kracht van de zon en je huidige locatie. Zonadvies geeft vervolgens aan tussen welke tijden je de zon helemaal moet vermijden. Ook kun je een ‘insmeeralert’ instellen, zodat je niet vergeet om je in te smeren.

→ Download KWF Zonadvies in de Play Store (gratis)

3. Duolingo

Wil je tijdens de warme maanden wel iets te doen hebben, maar niet teveel? Dan is Duolingo een ideale app om laagdrempelig je tijd toch nuttig te besteden. Met Duolingo kun je namelijk je Frans, Spaans of Arabisch bijspijkeren, waar je ook bent.

De app blinkt vooral uit in eenvoud. Wanneer je nog geen woord van een buitenlandse taal spreekt begin je door het koppelen van klanken aan plaatjes, waardoor je stapsgewijs kennismaakt met de taal. Om alle functies te ontgrendelen moet je voor Duolingo betalen, maar de gratis versie is uitgebreid genoeg voor de meeste mensen.

→ Download Duolingo in de Play Store (gratis)

4. Zwemwater

Het is heerlijk om tijdens warme dagen een frisse duik te maken. Veel wateren in Nederland zijn compleet veilig om in te zwemmen, maar niet allemaal. Met Zwemwater, een app van Rijkswaterstaat, kun je in een oogopslag zien welke buitenzwemplekken bij jou in de buurt geschikt zijn om in te zwemmen.

De app vertelt onder meer hoe het het ervoor staat qua hygiëne, wanneer de laatste controle is geweest, welke voorzieningen (zoals toiletten) aanwezig zijn en waar je verder nog rekening mee moet houden. De app werkt tot en met oktober van dit jaar, dus je hebt er vast en zeker nog wat aan.

→ Download Zwemwater in de Play Store (gratis)

5. Packpoint

De meeste mensen vinden op vakantie gaan geweldig, maar dat geldt niet voor de voorbereiding. Lijstjes maken, spullen bij elkaar sprokkelen, alles in de auto proppen en er vervolgens achter komen dat je toch iets vergeten bent. Klinkt dit herkenbaar? Probeer dan Packpoint eens.

Deze ideale inpak-app maakt op maat gemaakte inpaklijsten voor je. Voer simpelweg in waar je heen gaat, hoeveel dagen je daar verblijft en welke activiteiten op de planning staan. Vervolgens stelt Packpoint automatisch een complete inpaklijst voor je samen. Deze kun je bovendien met andere reizigers delen, zodat je de spullen op de lijst samen bij elkaar sprokkelt.

→ Download Packpoint in de Play Store (gratis)

6. Reisapp

Steeds meer landen openen hun grenzen voor toeristen, maar het coronavirus is nog niet verleden tijd. De situatie kan daardoor snel omslaan, bijvoorbeeld omdat het virus (lokaal) weer uitbreekt. Op dat moment is het handig om Reisapp op je Android-telefoon te hebben staan.

Deze app, die is ontwikkeld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, geeft reisinformatie over alle landen in de wereld. Je vindt hierin niet alleen welke (lokale) coronamaatregelen gelden, maar ziet ook welke regio’s je bijvoorbeeld beter kunt vermijden. Tot slot staan de contactgegevens van lokale ambassades in Reisapp. Zo sta je er niet alleen voor bij ongeregeldheden.

→ Download Reisapp in de Play Store (gratis)

7. Tikkie

Ga je met vrienden op vakantie? Of ga je deze zomer regelmatig een drankje doen op het terras met familie? Dan is Tikkie de ideale app om onderling de rekening te splitten. De razend populaire betaal-app van ABN Amro heeft er onlangs een prettige ‘coronafunctie’ bijgekregen: Tikkie Check.

Hierdoor kun je compleet contactloos afrekenen in de horeca. Scan bij aankomst simpelweg de qr-code op de tafel, plaats je bestelling bij het personeel en reken via Tikkie af zodra je klaar bent. Een extra voordeel van Tikkie Check is dat je niet op de bon hoeft te wachten, want afrekenen gaat compleet digitaal.

→ Download Tikkie in de Play Store (gratis)

8. VakantieBieb

Het is inmiddels een traditie geworden, want iedere zomer opent de VakantieBieb haar digitale deuren. Dit jaar kun je maar liefst 50 boeken lezen. Nieuw dit jaar is dat er ook audioboeken in de zomerse bibliotheek-app staan. Ook wanneer je niet zo van het lezen bent kun je nu dus van een goed boek genieten.

Het aanbod van de VakantieBieb is in twee segmenten verdeeld. Naast boeken voor volwassenen vind je ook genoeg titels die interessant zijn voor jongeren. Alle genres komen voorbij, van thrillers, romans tot aan non-fictie. Nadat je de VakantieBieb-app hebt gedownload hoef je alleen even aan te melden om te beginnen met lezen (of luisteren).

→ Download VakantieBieb in de Play Store (gratis)

