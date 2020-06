De zon is goed voor je, maar kan ook gevaarlijk zijn. We zijn allemaal wel eens flink verbrand geraakt, maar de effecten kunnen nog veel erger zijn. Met deze zonbescherming-apps zorg je dat je goed voorbereid naar buiten gaat.

Zonbescherming-apps: de beste op een rij

Nederlanders houden ervan om bij de kleinste zonnestraal naar buiten te gaan. Lekker buiten zitten, eten of even er op uit. Dat is goed, want de zon zorgt er onder andere voor dat we vitamine D aanmaken. Toch is teveel zon niet gezond. De uv-straling kan namelijk huidkanker veroorzaken. Door je goed met de juiste zonnebrand in te smeren, bescherm jij jezelf daartegen. Deze zonbescherming-apps helpen je om veilig buiten te leven.

1. KWF Zonadvies

Stichting KWF Kankerbestrijding heeft een eigen app om veilig van de zon te kunnen genieten. KWF Zonadvies geeft advies gezien jouw locatie, de zonkracht en je huidtype. De app vertelt tussen welke uren er zonbescherming nodig is.

Om achter je huidtype te komen, kun je een test doen in de app. Je kunt ook een reminder instellen die aangeeft hoe vaak jij je moet insmeren. Veel mensen denken namelijk dat één keertje smeren op een dag genoeg is, maar dat is absoluut niet het geval.

→ Download KWF Zonadvies in de Play Store (gratis)

2. UVLens – UV Index Forecast

UVLens kijkt naar je locatie en vertelt je exact hoe het zit met de uv-straling. Daarmee weet je welk moment van de dag je het beste buiten kunt zitten en na hoeveel minuten je kunt verbranden.

Na het insmeren zie je via de app tevens hoeveel minuten je beschermd bent tegen de zon en wanneer je de zonnebrand er dus weer bij moet pakken. Voor persoonlijk advies kun je ook een eigen huidprofiel aanmaken.

→ Download UVLens in de Play Store (gratis)

3. SkinVision

Vertrouw je een moedervlek niet? Dan kun je deze door een app laten beoordelen. De app SkinVision laat je moedervlekken beoordelen en foto’s bijhouden om te zien of de moedervlek groeit. De app is niet perfect. Twijfel je dus alsnog over een moedervlek, dan is het verstandig om een afspraak te maken bij de huisarts.

→ Download SkinVision in de Play Store (gratis)

4. Sunface – UV-Selfie

Het gezicht wordt nog wel eens vergeten als het gaat om zonbescherming. Terwijl we onze armen en benen insmeren, heeft uv-straling ook een enorm effect op de huid van ons hoofd. Deze app laat zien hoe de zon jouw huid kan beschadigen. Schrik je ervan? Vergeet dan niet te smeren!

→ Download Sunface in de Play Store (gratis)

