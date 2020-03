Met Zoom voor Android kan je altijd en overal met collega’s overleggen, bestanden delen en presenteren. De app is nu populairder dan ooit en met deze startersgids helpen we je op weg.

Zo werkt Zoom op Android en andere platformen

Nu een groot deel van Nederland thuis zit te werken schakelen bedrijven en scholen massaal over op digitale oplossingen. Een populaire optie is Zoom, een heel complete app om op afstand samen te werken. Compleet digitaal thuiswerken heeft echter wel wat voeten in de aarde. In deze startersgids proberen we de meest belangrijke functies van Zoom uit te leggen.

Inhoudsopgave van Zoom voor Android:

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Zoom downloaden en installeren

Het fijne aan Zoom is dat het programma op alle platformen beschikbaar is. Het maakt dus niet of jouw collega’s werken op Android, iOS, macOS of Windows: iedereen kan meedoen, of je nou thuis bent of toch de hort op moet en via je smartphone inbelt. Volg onderstaande links om Zoom gratis te downloaden voor jouw apparaat:

→ Zoom downloaden voor Android

→ Zoom downloaden voor iOS

→ Zoom downloaden voor macOS

→ Zoom downloaden voor Windows

Na het downloaden is het tijd om een account aan te maken. Let er op dat je je naam goed noteert, want deze wordt later gebruikt tijdens vergaderingen. Ook is het handig om je werk e-mail te gebruiken tijdens het aanmelden. Collega’s kunnen je hierdoor makkelijker toevoegen. Je moet je Zoom-account eenmalig verifiëren door op de link in de bevestigingsmail te drukken.

2. Zo doe je mee aan vergadering

Zodra Zoom is geïnstalleerd is het tijd om je eerste vergadering op afstand te plannen, oftewel een Meeting. Wanneer iemand je heeft uitgenodigd voor zo’n digitale afspraak hoef je niet per se een account te maken, maar heb je alleen een Meeting ID nodig. Deze bestaat uit 9 nummers.

Wanneer je wél met een account inlogt zie je bovenaan het scherm van je Android-telefoon 4 opties: ‘New Meeting’, ‘Join’, ‘Schedule’ en ‘Share Screen’. Eerstgenoemde zorgt ervoor dat jij de ‘Host’ van een nieuwe vergadering wordt en daardoor collega’s kunt uitnodigen.

De tweede optie gebruik je wanneer je van iemand anders een Meeting ID hebt gekregen, en met ‘Schedule’ kun je toekomstige vergaderingen vastleggen. De vierde optie laat je jouw scherm delen met een vergadering. Hiervoor heb je een zogeheten deelsleutel of Meeting ID nodig.

Ook handig: De 5 beste apps om te videobellen op Android

3. Brainstormen met Zoom

Staat er een creatieve brainstormsessie op het programma? Dan wil je vast en zeker zo nu en dan wat bijdragen of verbeteringen voorstellen. In Zoom kan de host van een vergadering zijn of haar beeldscherm streamen, zodat de rest kan meekijken. Extra fijn is dat de ‘toeschouwers’ digitaal mee kunnen krabbelen. Zo lever je ook op afstand waardevolle feedback.

Dit doe je door tijdens een vergadering op ‘View Option’ te tikken, en daarna ‘Annotate’ te kiezen. Vervolgens kun je tekst, tekeningen, pijltjes en nog meer dingen toevoegen. De presentator heeft de mogelijkheid om dit scherm op te slaan voor later gebruik. Wanneer het puur om de inhoud gaat kan deze persoon het maken van aantekeningen overigens ook blokkeren.



4. Video van vergadering opslaan

Ben je vergeten aantekeningen te maken, maar zijn er wel belangrijke dingen de revue gepasseerd? Dat is zonde! Gelukkig heeft Zoom een functie om dit soort gênante situaties te voorkomen. Je kunt vergaderingen namelijk automatisch opslaan. Je kunt hierbij zelf kiezen of dit lokaal gebeurt, dus op het apparaat dat je gebruikt, of in de cloud. Laatstgenoemde is alleen mogelijk voor betalende Zoom-gebruikers.





5. Vergaderingen inplannen

Overleggen jij en je team op vastgezette momenten? In Zoom kun je gemakkelijk Meetings inplannen. Hierdoor hoef je niet de hele tijd de instellingen aan te passen, en bovendien kun je steeds dezelfde link gebruiken zodat gasten gemakkelijk kunnen deelnemen. Je plant een vergadering in via ‘Schedule’.



6. Wie heeft gekeken?

Zoom is een populaire manier om op afstand les te geven, of je nu bijles geeft in een intieme setting of colleges verzorgt voor tientallen studenten. Wie bijlessen verzorgt kan waarschijnlijk in een oogopslag zien wie er allemaal meekijkt, maar wanneer je 90 personen in je digitale collegezaal hebt wordt dat wat lastiger.

Gelukkig biedt Zoom de mogelijkheid om te controleren wie je college heeft gevolgd. Ga hiervoor na afloop naar het Reports-gedeelte van je les, tik op ‘Generate’ en kies ‘Registration’. Je krijgt nu te zien welke gasten je les hebben gevolgd. Dit is alleen beschikbaar voor betalende Zoom-leden.



7. Is Zoom gratis?

Geen zorgen, Zoom is gratis. Tenminste, als je er mee kunt leven dat groepsgesprekken maximaal 40 minuten mogen duren. Ook kent de gratis variant andere beperkingen, zoals het ontbreken van de mogelijkheid om video’s op te slaan.

Het goedkoopste betaalde pakket heet Zoom Pro en kost 13,99 euro per maand. Hiermee kun je terugkerende Meetings inplannen en achteraf de video opslaan. Daarnaast heb je ook nog Business en Enterprise. Deze abonnementen zijn gericht op het midden- en grootbedrijf en daardoor meer aan de prijs. Er is een apart abonnement voor het uitzenden van colleges: Video Webinar.



8. Alternatieven voor Zoom

Zoom heeft de afgelopen dagen met piekdruktemomenten te maken, en werkt daardoor niet altijd even stabiel. Mocht je tegen problemen aanlopen kun je altijd nog een andere videobel-app proberen, zoals Microsoft Teams. Op onze zustersite iPhoned staat een startersgids, met daarin antwoorden op veelgestelde vragen, om voortvarend van start te gaan. Ook Google Hangouts is het proberen waard.