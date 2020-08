Archos 101 XS2: goedkope tablet met keyboarddock

De Archos 101 XS2 is een betaalbare tablet van de Franse fabrikant Archos die is voorzien van een keyboarddock dat tevens fungeert als een cover voor het 10,1 inch-scherm. Het dock is voorzien van een volledig qwerty-toetsenbord. Het heeft een standaard en magneetjes waarmee je hem koppelt met de tablet.

De tablet zelf is voorzien van een vrij kale versie van Android en een 10,1 inch-scherm met een resolutie van 1280 bij 800 pixels. Verder is er een 1,6GHz-quadcore-processor en 2GB aan werkgeheugen aan boord. De Archos 101 XS2 beschikt daarnaast over twee identieke camera’s met 2 megapixel aan de voor- en achterzijde (exclusief flitser) en een achterklep van aluminium. De twee speakers aan de voorzijde zorgen voor een goede geluidsproductie van het apparaat.

Conclusie Archos 101 XS2 Review

De Archos 101 XS2 is een tablet met keyboarddock die de nodige steken laat vallen. Zo is het apparaat met 836 gram zwaar en is het keyboarddock lastig in gebruik door de kleine knoppen en het feit dat het niet stevig vastklikt. De interne hardware van de budgettablet is goed voor een toestel in deze prijsklasse. Het software-aanbod is beperkt en de camera’s ronduit dramatisch. In het dagelijks gebruik voelt de XS2 vlot aan en hij kan met veel (video)formaten overweg. We kunnen deze Archos-tablet echter alleen aanrader zonder keyboarddock en met een (nog) lager prijskaartje.

Lees meer over de Archos 101 XS2 in de uitgebreide review!