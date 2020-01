Asus PadFone Mini: smartphone en tablet in één

De PadFone Mini is niet de eerste smartphone en tablet in één die Asus heeft gemaakt, maar wel de meest compacte. Het Android-apparaat bestaat uit twee modules: een tablet met uitsparing en een smartphone die in eerstgenoemde geklikt kan worden, maar ook op zichzelf functioneert.

De tablet kan dat niet en fungeert eigenlijk alleen als groter 7 inch-scherm. Ter vergelijking: het scherm van de PadFone Mini smartphone meet 4,3 inch (960 bij 540 pixels), vergelijkbaar met andere telefoons in deze prijsklasse.

Voor wie zowel veel zijn smartphone als tablet gebruikt, is de PadFone Mini dus een uitkomst. De tablet kan namelijk gebruikmaken van alle hardware van de telefoon, waaronder de quadcore-processor en de 3G- en wifi-verbinding. Op die manier kun je onderweg met de tablet internetten, zonder dat je een aparte mobiele databundel nodig hebt. Wel is het dan natuurlijk opletten geblazen dat je niet al te snel je datalimiet overschrijdt.

