Asus Zenfone 12 Ultra kopen: vergelijk alle prijzen

Een grote smartphone die ook nog eens een groots hardware-pakket onder de motorkap heeft zitten: we hebben het over de Asus Zenfone 12 Ultra. Met een aantal subtiele upgrades is het toestel sneller, zuiniger en langer ondersteund. De Asus Zenfone 12 Ultra kopen zonder te veel te betalen doe je met de Android Planet-prijsvergelijker.

Waarom de Zenfone 12 Ultra los kopen?

In de Android Planet-prijsvergelijker staan te allen tijde de beste prijzen voor de Zenfone 12 Ultra. Deze wordt meerdere keren per uur opnieuw opgehaald, zodat je steeds de actuele prijs te zien krijgt.

Asus Zenfone 12 Ultra: met of zonder abonnement bestellen?

Loopt je telefoonabonnement binnenkort af en wil je een nieuwe smartphone aanschaffen? Het zou zomaar kunnen dat je flink kan besparen als je de Zenfone 12 Ultra met een abonnement aanschaft. Providers strooien vaak met kortingen op smartphones en leuke extra’s om je binnen te halen.

Zo betaal je mogelijk tot wel honderden euro’s minder en kan je gebruikmaken van combinatievoordeel als je reeds klant bij een provider bent voor telefoon, internet of tv. Het kan dus niet alleen voordelig zijn voor het aanschaffen van een smartphone, maar ook om maandelijks te besparen op andere abonnementen.

Let er wel op dat je met een toestel met abonnement mogelijk een BKR-registratie kan krijgen. Dit kan er voor zorgen dat je een lagere hypotheek kan afsluiten voor het kopen van een huis.

Om deze te voorkomen kan je ervoor kiezen om de smartphone direct bij het afsluiten van je abonnement af te betalen. Je maakt dan gebruik van alle kortingen, maar zorgt ervoor dat een BKR-registratie buiten beschouwing blijft.

Sim only

Een voordeel van de Asus Zenfone 12 Ultra los bestellen is de keuzevrijheid voor een sim only-abonnement. Er is in Nederland een behoorlijk groot aanbod met prijsvechters en providers waar je gemakkelijk zelf een passende bundel samenstelt.

Ook bij sim only kan je gebruikmaken van combinatievoordeel. Ben je al klant bij een provider voor internet en/of tv, dan kan je maandelijks besparen op je abonnement. Zo hoef je niet meteen fijne kortingen of extra producten mis te lopen.

Waar is de Asus Zenfone 12 Ultra nu het goedkoopst?

In de prijsvergelijker op deze pagina staan steeds de beste acties en prijzen voor de Asus Zenfone 12 Ultra. Vrijwel altijd staat de beste deal bovenaan, al is dit ook vaak het instapmodel en zonder kleurkeuze. Ga je liever voor een specifieke kleur, dan kies je deze om de juiste aanbiedingen te tonen.

Een deal gevonden die bij jou past? Dan maak je gebruik van de groene knop om direct naar de productpagina te gaan om te bestellen. De Asus Zenfone 12 Ultra kopen zonder te veel te betalen wordt zo nog makkelijker.