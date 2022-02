Beats Studio Buds zijn draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking en een behoorlijke lange accuduur. Op deze pagina lees je alles over de Studio Buds.

Beats Studio Buds: alles op een rij

Je moet de Studio Buds van audiomerk Beats niet in de toiletpot laten vallen, maar dankzij de IPX4-certificering kunnen ze wel tegen wat zweetdruppeltjes of wat miezerregen. Met de actieve ruisonderdrukking gaat de batterij ongeveer 5 uur mee. Zet je deze functie uit dan is dat zelfs 8 uur en we hebben het dan natuurlijk over een enkele acculading.

Met de meegeleverde case kun je de oordopjes nog eens twee keer helemaal opladen. In totaal luister je dus 15 tot 24 uur naar je favoriete muziek. Omdat er drie verschillende siliconen opzetdopjes worden meegeleverd, vind je bovendien altijd de maat die bij jouw oren past.

Uitgebalanceerd geluid

De Beats Studio Buds zijn ontworpen om krachtig, uitgebalanceerd geluid te laten horen op zowel Android-telefoons als iPhones. Beats gebruikt allerlei zelf ontworpen technieken, bijvoorbeeld voor geavanceerd stereogeluid. Ook is er een speciale processor aanwezig, waardoor je gebruikt kunt maken van actieve ruisonderdrukking.

Wil je juist wél geluid van buitenaf meekrijgen, bijvoorbeeld omdat je op de fiets zit? Kies dan voor de Transparantie-modus, die jouw muziek mengt met omgevingsgeluiden. Zo blijf je aanwezig, maar geniet je toch van je favoriete nummers.