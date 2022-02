Fabrikant Bose brengt met de Sport Earbuds het beste van verschillende werelden bij elkaar. Fanatieke sporter en op zoek naar fijne oordopjes? Lees dan snel verder.

Alles over de Bose Sport Earbuds

Oordopjes bestaan er in allerlei vormen, maten en prijsklassen. Onder andere audiofabrikant Bose is een bekende speler op de markt van draadloze oordopjes. Met de Bose Sport Earbuds richt het bedrijf zich op de (fanatieke) sporter. Daarvoor ondergaan de dopjes strenge testen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Zweet is geen enkel probleem en ook een kleine regenbui levert geen problemen op dankzij de IPX4-classificatie.

Bose levert verschillende opzetstukjes mee van silliconen, waardoor de dopjes perfect in ieder oor zitten. Ook blijven ze zitten tijdens een workout of hardloopsessie, dankzij het speciale vleugeltje dat je in het oor klemt. De zijkanten van de dopjes zijn aanraakgevoelig. Zo neem je een gesprek aan, zet je je favoriete muziek op op Spotify of stel je andere mogelijkheden in via de Bose Music-app.

Op een enkele acculading gaan de Bose Sport Earbuds zo’n vijf uur mee, genoeg dus voor een fanatieke fiets- of hardloopronde. Ook het meegeleverde doosje bevat nog een ingebouwde accu. Daarmee laad je de dopjes tot twee keer extra op. Al met al kun je dus 15 uur vooruit, voordat je echt weer op zoek moet naar een stroombron.