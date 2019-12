Cat Android devices vergelijken

CAT of Caterpillar is een bedrijf wat vooral bekend is geworden met graafmachines, bulldozers en ander zwaar materieel. Wat veel mensen echter niet weten, is dat het bedrijf ook stevige telefoons en smartphones maakt. Deze draaien in de meeste gevallen op Android en zijn voorzien van een oersterke behuizing die bestand is tegen water, stof en ander geweld. Ideaal voor als je op de bouw werkt en een betrouwbaar toestel nodig hebt.