Cat S60 kopen met abonnement

Cat S60

Wil je een telefoon die écht onverwoestbaar is? Eentje die je probleemloos op de grond of in het water kunt laten vallen? Dan zit je bij de Cat S60 goed! De S60 is vooral bedoeld voor wie een telefoon nodig heeft die niet stuk kan, zoals sporters of bouwvakkers. Hij ziet er misschien niet zo heel mooi uit, maar deze telefoon is zo onbreekbaar dat je dat graag voor lief neemt.

Qua specificaties is er op de Cat S60 wel wat aan te merken. De telefoon heeft een 4,7 inch-scherm van 1280 bij 720 pixels, en een niet zo heel snelle processor. Wel interessant is de warmtecamera waarmee je hittebronnen kunt opsporen of bijvoorbeeld gaten in de isolatie van je huis kunt vinden.

Cat S60 prijs

Onverwoestbaarheid heeft zijn prijs. De Cat S60 is helaas niet goedkoop: je betaalt er zo’n 600 euro voor. Daarvoor krijg je natuurlijk niet zomaar een telefoon, maar toch kan het even slikken zijn. Gelukkig kunnen zakelijke gebruikers flinke korting krijgen op de btw. Dat scheelt toch weer wat.

Cat S60 met abonnement

Als je wil besparen kun je ook de Cat S60 met abonnement kopen. Zo betaal je maandelijks een vast bedrag, maar omdat je de totaalprijs combineert met de prijs van je data- en belbundel willen providers daar flinke korting op geven. Zo ben je met een Cat S60 abonnement goedkoper uit. Check onze prijsvergelijker voor meer informatie.