De Cat S75 is een erg stevige smartphone met een unieke feature: hij kan sms’en via een satellietverbinding. Op deze pagina vertellen we je alles over het toestel.

Cat S75: dit moet je weten

Het bedrijf Cat is vooral werkzaam in de zware industrie, maar brengt ook met enige regelmaat smartphones uit. Het gaat daarbij altijd om ‘rugged’ toestellen die stevig gebouwd zijn en dus tegen een stootje kunnen.

De Cat S75 is het nieuwste toestel voor 2023. Hij heeft een IP68- en IP69K-certificatie, waardoor ‘ie waterdicht is tot maximaal vijf meter diepte. Ook zand, stof en extreme temperaturen zijn geen probleem, net als een val van maximaal 1,8 meter hoogte. Je mag hem gewoon schoonmaken met allesreiniger en zelfs bleek. Door die goede bouwkwaliteit is de smartphone wel zwaar: 268 gram.

Sms’en via satelliet

Een belangrijke feature is de mogelijkheid om gebruik te maken van een satellietverbinding. Dat is handig als je op avontuur gaat in gebieden waar geen mobiel netwerk te vinden is. De satellietfunctie heet ‘Bullitt Satellite Messenger’ en laat je naast berichten sturen ook locaties delen. Hiervoor heb je wel een abonnement nodig, dat 4,99 euro per maand kost. Daarvoor kun je elke maand 30 berichten sturen via de satelliet. Dat duurt trouwens zo’n 40 tot 60 seconden per keer.

Specificaties

Het toestel heeft een 6,6 inch-scherm met een resolutie van 2408 bij 1080 pixels en een hoge verversingssnelheid van 120Hz. Daardoor geniet je van soepele beelden.

Het toestel draait verder op een MediaTek Dimensity 930-chip, die we onder meer kennen van de Motorola Moto G73. Dat is een prima chip voor bijna alle taken. Alleen de zwaarste games kun je er niet mee spelen, maar dit toestel richt zich natuurlijk ook niet op gamers. Cat stopt daar 6GB RAM en 128GB opslagruimte bij.

De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en beschikt over een speciale onderwatermodus. Wijdere plaatjes schiet je met de 8 megapixel-groothoeklens en de 2 megapixel-macrocamera gebruik je voor close-ups. Selfies tenslotte hebben een resolutie van 8 megapixel. De vingerafdrukscanner zit op de achterkant.

Software en beschikbaarheid

De Cat S75 draait aanvankelijk op het verouderde Android 12, maar kreeg in de zomer van 2023 een update naar Android 13 en later ook naar Android 14. Verder mag je vijf jaar lang beveiligingspatches verwachten, die hackers buiten de deur houden. Het toestel was in Nederland vanaf maart 2023 te koop. De adviesprijs van de Cat S75 bedraagt 599 euro.