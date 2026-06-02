Voor 1 euro krijg je nu tot 75GB data én gratis onbeperkt bellen

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
2 juni 2026, 13:04
2 min leestijd
Voor 1 euro krijg je nu tot 75GB data én gratis onbeperkt bellen

Er zijn momenteel erg goede sim only-acties te vinden. Zo sluit je nu een abonnement af en betaal het eerste jaar slechts 1 euro per maand als je gaat voor 50+ Mobiel.

Lees verder na de advertentie.

Alle bundels voor 1 euro

De Slimme Keuze-weken van Mobiel.nl zouden eigenlijk al voorbij zijn, maar wegens succes loopt het toch nog een weekje door. En er is ook nog eens een goede sim only-actie bij gekomen.

Het eerste jaar betaal je tijdelijk slechts 1 euro per maand voor alle bundels van 50+ Mobiel. Daarbij heb je de keuze van 5GB tot en met maar liefst 75GB aan data. Standaard zit onbeperkt bellen bovendien gratis inbegrepen. Na dit eerste jaar geldt trouwens wel het gewone tarief.

Ik wil sim only voor 1 euro

Lees verder na de advertentie.

Dit zijn de prijzen die je betaalt

Het eerste jaar betaal je dus 1 euro per maand, waarna je het andere jaar het gewone tarief gaat betalen. Zou je dit meenemen in de maandprijs, dan betaal je bij 10GB data 4,25 euro per maand in plaats van 7,50 euro. Dit berekenen we als volgt:

  • 12 maanden x 1 euro = 12 euro
  • 12 maanden x 7,50 euro = 90 euro
  • 12 euro + 90 euro = 102 euro
  • 102 euro / 24 maanden = 4,25 euro per maand
Aantal GB’s Actieprijs p/mNormale prijs p/m
5GB€3,75 p/m€6,50 p/m
10GB€4,25 p/m€7,50 p/m
18GB€5,- p/m€9,- p/m
30GB€5,50 p/m€10,- p/m
40GB€6,- p/m€11,- p/m
60GB€7,50 p/m€14,- p/m
Bekijk de actie

Blijf op de hoogte van de beste deals

Powered by:
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5

Kies Android Planet als voorkeursbron

Zo volg je eenvoudig het laatste Android‑nieuws!

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Sim Only

Bekijk ook

Samsung Galaxy S26 (Ultra), A57, Google Pixel 10 Pro en meer fors in prijs gedaald

Samsung Galaxy S26 (Ultra), A57, Google Pixel 10 Pro en meer fors in prijs gedaald

22 mei 2026

Twee tientjes voor onbeperkt internet sim only met 400 Mbit/s

Twee tientjes voor onbeperkt internet sim only met 400 Mbit/s

18 mei 2026

Alleen nog deze week: gratis Sony WH-1000XM5 draadloze hoofdtelefoon

Alleen nog deze week: gratis Sony WH-1000XM5 draadloze hoofdtelefoon

27 april 2026

Zo krijg je levenslang 25 procent korting bij Hollandsnieuwe

Zo krijg je levenslang 25 procent korting bij Hollandsnieuwe

12 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren