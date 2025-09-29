Zo betaal je alleen vandaag slechts 1 euro voor je sim only tot 60GB data

Iedere maandag heeft Belsimpel de Magic Monday-aanbieding voor je. Vandaag scoor je jouw nieuwe sim only-abonnement en betaal je slechts 1 euro per maand, welke bundel je ook kiest.

Magic Monday bij Belsimpel

Op maandag is het steevast tijd voor een uitstekende aanbieding, die alleen die dag geldig is. Belsimpel noemt dit Magic Monday. De ene keer krijg je een gratis koptelefoon bij je sim only en de andere keer is het een flinke korting.

Vandaag is dit laatste het geval en betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per maand. Kies hiervoor bij Belsimpel voor 50+ Mobiel en vervolgens doen alle pakketten mee. Deze provider biedt bundels van 4GB tot maar liefst 60GB. Bellen doe je altijd onbeperkt.

Let op: deze aanbieding is echt alleen vandaag geldig, op maandag 29 september 2025. Wees er dus snel bij!

Sim only voor slechts 1 euro per maand

Alleen vandaag betaal je het eerste jaar 1 euro per maand voor alle sim only’s van 50+ Mobiel. De hoogste korting behaal je door voor de grootste bundel te gaan, maar kies het abonnement dat bij je smartphonegebruik past. Zo betaal je niet te veel. De volgende bundels doen mee:

Aantal GB’s Magic Monday-prijs (gem. voor 2 jaar) Normale prijs Totale korting 4GB €3,50 p/m €6,- p/m €60,- 10GB €4,25 p/m €7,50 p/m €78,- 18GB €5,- p/m €9,- p/m €96,- 30GB €5,50 p/m €10,- p/m €108,- 40GB €6,- p/m €11,- p/m €120,- 60GB €7,50 p/m €14,- p/m €156,-

50+ Mobiel: niet alleen voor 50-plussers

Hoewel de naam anders doet vermoeden, kan iedereen een abonnement van 50+ Mobiel afsluiten: van jong tot oud. De provider heeft wel handige hulpvideo’s voor het moment dat je jouw pc of telefoon even niet meer snapt. Leuk is ook dat je spaart voor kortingen of uitjes in de Voordeelwinkel.

Met een sim only van 50+ Mobiel maak je trouwens gebruik van het netwerk van Vodafone. Heeft er iemand anders op je adres ook een abonnement van 50+ Mobiel? Dan ontvangen jullie allebei 2GB extra data. Bellen is altijd onbeperkt en de internetsnelheid ligt standaard op 200 Mbit/s.